💣 Napoli, tre azzurri in partenza? Spuntano i nomi, l’ex non ha dubbi

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, si concentrerà sul mercato: possibile la partenza di tre titolari nella formazione di Spalletti.

Il Napoli, ormai, è ad un passo dal paradiso. La vittoria ottenuta sul campo della Juventus terza in classifica ha consentito agli azzurri di stroncare sul nascere i propositi di rimonta della Lazio seconda e avvicinarsi ancora di più al terzo scudetto della propria storia. La festa, addirittura, potrebbe già scattare nel week-end in caso di successo anche contro la Salernitana e scivolone dei biancocelesti a Milano domenica.

Per il club, una volta conclusa la pratica tricolore, arriverà poi il momento di focalizzare la propria attenzione sul calciomercato e pianificare le prossime mosse. In primis, il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli cercheranno di blindare i principali gioielli della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sono infatti numerosi i titolari ad avere un futuro tutto da scrivere.

La lista dei possibili partenti, ad esempio, comprende il nome di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato principali trascinatore della propria squadra, mettendo a segno 26 reti e 5 assist in 32 apparizioni complessive. Un bottino eccezionale che, inevitabilmente, lo ha fatto finire nel mirino di diverse società straniere. Tra queste rientra il Manchester United che però, nelle ultime ore sembra aver spostato i propri riflettori su Harry Kane. In corsa, in ogni caso, ci sono il Bayern Monaco ed il Paris Saint Germain.

Napoli, Bagni parla della cessione di Osimhen

Proprio della possibile partenza di Osimhen ha voluto parlare Salvatore Bagni, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Victor è uno che fa la differenza in Europa, è evidente. Dovesse partire, la sostituzione sarà tutt’altro che semplice, perché il nigeriano ha caratteristiche uniche. Ma è anche logico che giocatori così forti abbiano valutazioni altissime e la cessione non si può escludere”.

Secondo Bagni, anche altri due calciatori potrebbero lasciare la compagnia in estate. “Possibile che il Napoli ceda anche altri giocatori come Lozano e Zielinski, vicini alla scadenza contrattuale. Insomma, qualcosa sicuramente cambierà nella squadra di Spalletti”. La rivoluzione, stando così le cose, è alle porte. Ma i tifosi possono comunque stare tranquilli: l’intenzione è quella di aprire un ciclo vincente.