Napoli, un altro rinvio: lo chiedono a gran voce

Dopo la decisione di rinviare di un giorno Napoli-Salernitana bisogna registrare altre dichiarazioni che stanno facendo discutere.

Dopo la delusione subita in Champions League per colpa del Milan, il Napoli si è rifatto subito in campionato. Gli azzurri hanno infatti battuto domenica scorsa all’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri.

Con questo successo, visto anche il ko subito a sorpresa dalla Lazio contro il Torino, il Napoli ha di fatto ‘prenotato’ la vittoria dello Scudetto. Il successo aritmetico del campionato da parte della squadra guidata da Luciano Spalletti potrebbe infatti arrivare già nella giornata di domenica.

Al Napoli, di fatto, per vincere ufficialmente il terzo Scudetto della sua storia basta sia un successo contro la Salernitana che una non vittoria della Lazio al Meazza contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio per evitare due giorni di feste nel capoluogo partenopeo si è deciso di spostare il derby campano dal sabato alla domenica (esattamente alle ore 15.00). Questa scelta di far cambiare il giorno della partita del Maradona è stata commentata anche dal sindaco di Salerno.

Napoli-Salernitana, il sindaco di Salerno: “Adesso bisogna spostare anche la gara tra la i granata e la Fiorentina”

Vincenzo Napolim, primo cittadino della città campana, ha infatti diramato questa nota : “Per la regolarità del campionato bisogna spostare anche la gara tra la Salernitana e la Fiorentina già programmata per il prossimo 3 maggio al giorno successivo giovedì 4 maggio”.

Il comunicato del sindaco di Salerno poi continua: “La scelta di spostare la gara di 24 ore del Maradona tra Napoli e Salernitana è stata presa per motivi valutati dalle competenti autorità di ordine pubblico e sicurezza. Sono ragioni importanti, ma è altrettanto fondamentale i diritti del team granata. La Salernitanta, di fatto, dovrà affrontare la gara delicata contro la Fiorentina con un giorno in meno di riposo a propria disposizione. Chiediamo alle autorità competenti, alla Lega di Serie A ed ai titolari dei diritti televisivi di posticipare, come già fatto per Udinese-Napoli, la gara Salernitana-Fiorentina per permettere alla squadra di Paulo Sousa di poter giocare con il giusto riposo un sfida fondamentale per il raggiungimento della salvezza”.