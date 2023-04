L’Inter vince e fa un favore al Napoli: poi l’appello di Inzaghi in diretta

L’Inter ha fatto un favore al Napoli vincendo la partita contro la Lazio. Ha parlato nel post partita anche l’allenatore Simone Inzaghi, spunta il messaggio…

Il Napoli ringrazia l’Inter. La vittoria dei nerazzurri era uno dei tasselli mancanti per la grande festa. Vincendo oggi contro la Lazio, infatti, la squadra di Spalletti può ora sperare di festeggiare la vittoria dello Scudetto nella giornata di oggi. Certo, bisogna vincere contro la Salernitana, ma questo spetterà ai giocatori del Napoli. Tutto è nelle mani della squadra partenopea, come da diverse settimane. Serviva tempo per arrivare a questo punto, ed alla fine si è arrivati proprio dove tutta la città sperava di arrivare, anche con diverse giornate di anticipo.

Da Napoli i ringraziamenti per l’Inter sono tanti. La Lazio ci ha provato, va detto, andando anche in vantaggio rispetto agli avversari. Abile, poi, la squadra di Simone Inzaghi a ribaltare il risultato nel secondo tempo. La doppietta di Lautaro Martinez rappresenta l’essenza di quella fame che hanno i giocatori dell’Inter, quella voglia di dimostrare che il campionato è tutt’altro che finito. Anche perchè, è bene ricordarlo, l’Inter rischia tantissimo. C’è traffico nella zona alta della classifica, al netto del Napoli che invece ha costruito un vero e proprio solco sulle avversarie.

Inter, le parole di Inzaghi nel post partita: un appello…

Simone Inzaghi, tra l’altro, tira un sospiro di sollievo. Non vincere oggi avrebbe significato attirare su di sé un numero esorbitante di critiche, soprattutto perchè la sua squadra sarebbe rimasta fuori dalla zona Europa. Cosi sembrava dovesse andare fino al 77′, quando Lautaro ha aperto le danze. Tra i due gol dell’argentino, poi, anche la rete di Gosens che è stato anche costretto ad uscire poi per infortunio proprio in occasione del suo gol.

Ha parlato nel post partita Simone Inzaghi ai microfoni di ‘Sky Sport’, soffermandosi proprio sulla prestazione di Gosens e facendo un appello al suo stesso giocatore: “Ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo perché è importantissimo e da gennaio sta facendo molto bene alternandosi con Dimarco”, le parole dell’allenatore. “Ci sta dando tantissima intensità, sono molto contento e deve continuare così“, ha detto Inzaghi di fatto facendo un appello e rivolgendosi proprio al suo giocatore. “Spero non si debba fermare perché abbiamo bisogno di tutti: è un periodo di calendario molto impegnativo”, ha ancora detto a ‘Sky Sport’.