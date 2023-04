Napoli, arriva la decisione per lo scudetto: accadrà in settimana

Il Napoli ha dovuto rimandare la festa per la vittoria dello Scudetto, ma nel frattempo è arrivata una decisione: ecco che accadrà in settimana.

Il Napoli, complice la vittoria dell’Inter contro la Lazio a San Siro, era certo di poter vincere lo Scudetto già quest’oggi contro la Salernitana. Eppure i granata si sono rivelati ostici e il gol di Dia ha fatto sì che la certezza matematica non ci fosse ancora. Nel mentre, però, è arrivata una decisione. Ecco che cosa accadrà in settimana.

Il Napoli ha solamente rinviato la festa per conquista dello Scudetto. La città tutta e i tifosi non attendono altro se non l’ufficialità della conquista del Tricolore. Ma quest’ultimo sembra volersi fare attendere, come accade con tutti i migliori appuntamenti con la storia.

Nel frattempo, poi, il Comune con il sindaco Gaetano Manfredi, con il prefetto Claudio Palomba e con il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione. E insieme starebbero lavorando per far sì che tutto sia pronto.

Napoli, dopo il pareggio con la Salernitana c’è un’altra novità: la decisione presa di comune accordo

Il Napoli, dopo lo spostamento della sfida contro la Salernitana, ha nel mirino il match infrasettimanale da giocare contro l’Udinese. Intanto, per la matematicità, la Lazio non dovrebbe fare risultato in casa contro il Sassuolo. Difatti il club partenopeo deve avere un vantaggio di 16 punti sulla seconda alla 33^ giornata.

In ogni caso club, comune e prefettura si stanno già organizzando per regalare ai napoletani una visione collettiva della gara. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, allora, la decisione sarebbe quella di predisporre più maxi schermi per tutta la città, visto che la squadra di Luciano Spalletti giocherà in trasferta giovedì.

Inoltre, si vorrebbe chiedere alla Lega Serie A un nuovo cambiamento. Ovvero anticipo del match almeno di qualche ora. La paura, infatti, sarebbe quella di non riuscire e gestire la folla di tifosi che, in caso di vittoria dello Scudetto, approderebbe in tarda notte a Capodichino per accogliere i giocatori di rientro dalla trasferta.