E’ un momento magico per Diletta Leotta che si sta godendo la gravidanza, i successi sul lavoro e la storia d’amore con il portiere Loris Karius

Sta attraversando quasi certamente il momento più esaltante della sua vita, Diletta Leotta. La trentunenne, conduttrice televisiva e inviata di punta della piattaforma streaming DAZN, ha rivelato qualche settimana fa di essere in dolce attesa: tra qualche mese darà alla luce una bambina, frutto della sua relazione con il portiere tedesco Loris Karius.

Una storia nata durante lo scorso autunno e che si è rivelata molto più importante di quanto gli stessi protagonisti potessero immaginare inizialmente. E ora insieme attendono la nascita del frutto del loro amore. Che avverrà dopo l’estate. Ma la gravidanza non ha bloccato le attività e gli impegni assunti da Diletta Leotta, sia quelli televisivi su DAZN che quelli a Radio 105, il network nazionale dove conduce tutti i giorni un programma diventato popolarissimo insieme allo speaker Daniele Battaglia, suo grande amico. Ma per sostenere i ritmi di lavoro dovendo gestire allo stesso tempo una pancia che continua a crescere c’è bisogno di tenersi in forma mantenendo costante l’attività fisica.

Diletta Leotta, foto da urlo: ecco come si tiene in forma. I fan restano senza parole

Del resto il benessere fisico è sempre stata una priorità per la trentunenne siciliana, fin dai tempi in cui conduceva su Sky Sport il programma dedicato alla Serie B. Diletta Leotta è un’appassionata di yoga e di ginnastica a corpo libero, da svolgere sia all’interno di una palestra che all’aria aperta. E proprio a Milano, la città in cui vive e lavora ormai da anni, ama fare footing di prima mattina soprattutto nei mesi più caldi dell’anno. Da quando ha scoperto di essere incinta ha dovuto cambiare i programmi di allenamento, ma l’attività fisica resta ai primi posti del suo tempo libero.

A testimoniarlo sono le foto pubblicate sul suo profilo Instagram come al solito preso d’assalto da centinaia di migliaia di followers molti dei quali sono rimasti letteralmente senza parole alla vista dell’ultimo scatto apparso sulla bacheca di Diletta Leotta. La bellissima giornalista sportiva è ritratta con indosso un completino sportivo tutto rosa composto da top con maxi scollatura e leggings aderenti a vita alta con fascia morbida sulla pancia. Sorridente, radiosa e più che mai felice: così si mostra la cronista siciliana ai suoi tantissimi fan.