“Mi dispiace…”: Napoli, l’agente di Dia spiazza i tifosi

Dopo aver segnato il gol che ha rimandato la festa del Napoli, su Dia bisogna registrare alcune dichiarazioni spiazzanti.

Il Napoli di Luciano Spalletti era pronto per festeggiare la vittoria aritmetica dello Scudetto, ma ieri ha fallito il primo match point. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato ieri allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Salernitana guidata da Paulo Sousa con il risultato finale di 1-1.

Il team partenopeo ha subito iniziato a gran ritmo il match contro i granata che, però, sono stati bravissimi a difendersi. Il Napoli, di fatto, ha fatto un po’ fatica a trovare il pertugio giusto per scardinare la difesa della Salernitana. Nel primo tempo, infatti, gli uomini di Luciano Spalletti sono andati vicini al gol con i due colpi di testa di Victor Osimhen: il primo terminato di poco fuori, il secondo respinto da un’ottima parata di Ochoa.

Nella ripresa, invece, il Napoli è riuscito a sbloccare il risultato con il colpo di testa di Mathias Olivera. Tutto sembrava pronto per la grande festa per la vittoria finale del campionato, ma poi nei minuti finali è arrivato il bellissimo gol realizzato da Dia. Proprio sul centravanti senegalese bisogna registrare un retroscena di mercato.

Salernitana, l’agente di Dia: “Mi dispiace che abbia rovinato la festa del Napoli. Se piace a Giuntoli? Sì”.

Frederic Guerra, agente per l’appunto di Dia, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Se Boulaye piace a Cristiano Giuntoli? Sì, ma ci sono anche club inglesi e francesi che lo stanno seguendo. Lui ha delle caratteristiche diverse rispetto ai classici centravanti, visto che può giocare anche come esterno e l’ha dimostrato anche nella gara di ieri con il tunnel fatto a Victor Osimhen nell’azione del gol. Mi dispiace che abbia rovinato la festa al Napoli”.

L’agente dell’attaccante della squadra di Paulo Sousa ha poi continuato il suo intervento: “Ero allo stadio, ho vissuto un grandissimo momento anche perché sono di origini napoletane. Speravo sia in una doppietta di Boulaye che nel successo del Napoli. Gli azzurri saranno comunque campioni, anzi per me lo sono già. Futuro di Dia? La Salernitana deve restare in Serie A per riscattarlo, per adesso non si può dire nulla”.