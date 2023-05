Napoli-Salernitana, De Sanctis risponde ai tifosi: “Soddisfazione…”

Dopo il pareggio di oggi della sua Salernitana contro la Fiorentina, Morgan De Sanctis è tornato sul derby di domenica scorsa contro il Napoli

La Lazio di Maurizio Sarri ha battuto questa sera allo Stadio Olimpico per 2-0 il Sassuolo di Alessio Dionisi, rimandando così la festa Scudetto del Napoli. Se i capitolini non avessero vinto contro i neroverdi, infatti, gli uomini di Luciano Spalletti avrebbero vinto aritmeticamente il campionato.

Per vincere il terzo Scudetto della sua storia, quindi, al Napoli basterà pareggiare nella gara di domani alla Dacia Arena contro l’Udinese. Tuttavia, così come ammesso dallo stesso Andrea Sottil ai microfoni ufficiali di ‘Tv 12’, i bianconeri faranno di tutto per non lasciar festeggiare il team partenopeo: “Abbiamo dimostrato di avere le caratteristiche di poter mettere in difficoltà le big. Abbiamo un preciso obiettivo, ovvero quello di arrivare nella parte più alta possibile del lato sinistro di classifica”.

Anche Luciano Spalletti, nella classifica conferenza stampa della vigilia, ha ribadito le difficoltà della gara di domani contro l’Udinese: “Dovremo stare attenti, perché loro sono bravi a fare tante cose. Hanno fisicità e riescono ad arrivare con tanti uomini nell’area di rigore avversaria. Sottil ha tanta esperienza”: Tuttavia, in attesa del match storico di domani della Dacia Arena, sul Napoli bisogna registrare alcune dichiarazioni.

Napoli-Salernitana, Morgan De Sanctis: “Il pareggio di domenica è stata una grande soddisfazione per i nostri tifosi”

Morgan De Sanctis, nella conferenza stampa post gara della sua Salernitana contro la Fiorentina, ha infatti parlato così della squadra di Luciano Spalletti: “C’era il rischio di pagare troppo il pareggio contro il Napoli? Nel mio percorso di crescita ci sta a fare un punto al Maradona”.

L’ex estremo difensore partenopeo, ora direttore sportivo del team granata, ha poi concluso il suo intervento: “Il pareggio contro il Napoli è stata una grande soddisfazione per i nostri tifosi. La Salernitana si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A e, ripeto, di questo siamo molto orgogliosi”.