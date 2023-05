Operazione e lunghissimo stop: adesso è ufficiale

Tegola per la bella tennista, alle prese con una tripla operazione che la terrà fuori dai campi per diversi mesi: c’è l’annuncio

Non ne va bene una. Come se non bastasse il suo ranking, in continua discesa (l’ex Top Ten è arrivata ad occupare posizioni a ridosso del 100esimo posto), o il vortice di critiche che suo malgrado attira a sé ogni qual volta appare in una pubblicità o in una partnership. Come se non bastasse l’ultimo duro attacco della stampa, risentita per le poche, pochissime parole (per la precisione 58) usate a Madrid per rispondere alle 16 domande dei giornalisti. Ci si è messa anche la sfotuna, quella vera. Quella che sfocia nel dramma. Un sentimento condiviso anche dalle migliaia di fans sparsi per il mondo.

Sono lontani, lontanissimi, i tempi in cui Emma Raducanu era idolatrata, venerata, etichettata come nuovo fenomeno del tennis mondiale. L’incredibile affermazione agli Us Open del 2021, quando nemmeno 19enne aveva vinto il torneo sbaragliando la concorrenza delle più quotate avversarie. Si è rivelato una sorta di turning point negativo per la sua carriera. Per quanto possa sembrare incredibile affermare una cosa del genere. Già perchè da quel settembre di due anni fa la pressione mediatica è stata quasi insopportabile. Volto femminile della British Airways, testimonial della Porsche, e una miriade di altre collaborazioni pubblicitarie l’hanno probabilmente distratta dall’attività agonistica. Dando un pretesto agli haters per attaccarla sul piano personale. Una cattiva abitudine ormai tristemente diffusa.

Emma Raducanu lascia tutti di sasso: triplo intervento

Chissà cosa penseranno ora questi stessi leoni da tastiera dopo aver appreso la notizia che la tennista britannica soffre di una tripla lesione: due, nello stesso punto, in entrambe le mani. L’altra alla caviglia. La stessa atleta ha raccontato il suo calvario su Instagram – già, proprio lì dove parecchi utenti l’hanno massacarata negli scorsi mesi – ammettendo di aver convissuto col dolore nelle ultime 40 settimane. Ma non è tutto. La foto postata dal letto d’ospedale certifica già la prima operazione subita all’arto destro. A cui poi è seguito l’intervento alla mano sinistra.

L’incubo medico si chiuderà con l’operazione alla cavilgia, ultimo step di un vero e proprio calvario “Starò fuori per i prossimi mesi”, ha detto la tennista nella didascalia di accompagno al selfie più triste mai postato sul suo profilo. Tradotto, significa niente Roland Garros e niente Wimbledon per la britannica. Chissà se riuscirà a recupeare per gli Us Open di fine agosto. Quando quasi certamente, a causa della sua classifica deficitaria, dovrà partire dalle qualificazioni. Esattamente come fece nel 2021…