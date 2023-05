Udinese-Napoli, la doppia scelta del tecnico lascia senza parole

L’Udinese stasera ospita il Napoli e la doppia scelta del tecnico sorprende: ecco quali nomi non compaiono nella lista dei titolarissimi.

L’Udinese questa sera ospita il Napoli alla Dacia Arena. Gli azzurri hanno a disposizione il secondo match point in questo turno infrasettimanale e devono vincere. Per coronare un sogno e regalare una festa alla propria città, ai propri tifosi. Una festa che tutto il popolo partenopeo aspetta da tanto, troppo tempo. Stupisce, in ogni caso, la doppia scelta del tecnico.

Il Napoli ha a disposizione, dopo il pareggio contro la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona, una seconda possibilità. Non resta che ottenere la vittoria questa sera alla Dacia Arena contro l’Udinese e poi sarà festa. Poi sarà Scudetto.

Lo sanno i giocatori, lo sa Luciano Spalletti, lo sanno i tifosi: è solo questione di poco tempo, poi tutto sarà vero. E non si farà altro che gioire tutti insieme. Uniti. Eppure l’Udinese ha dichiarato di volersela giocare e così sarà. La scelta del tecnico allora stupisce ancora di più.

Udinese-Napoli, Spalletti ne ‘taglia’ due dai titolari: ecco le formazioni ufficiali

Il Napoli sa che questa stagione straordinaria passerà alla storia e non aspetta altro se non metterci la firma. Tra poco meno di un quarto d’ora inizierà perciò il match che potrà regalare una grande soddisfazione. Sono state comunicate anche le formazioni ufficiali delle due squadre e per le scelte di Luciano Spalletti colpisce che due nomi non siano presenti nella lista dei titolari.

Queste le formazioni ufficiali. Per il Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Solo panchina allora per Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Mentre l’Udinese, ancora orfana di Beto, partirà con questo undici: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Stupiscono quindi le scelte di Luciano Spalletti, non resta che comprendere se quanto studiato ripagherà subito o meno.