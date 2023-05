“Lo spogliarello ci sarà”: Raffaella Fico fa sognare i tifosi

Raffaella Fico si prepara a festeggiare da par suo lo scudetto del Napoli, la conferma che tutti i tifosi azzurri aspettavano

Lo scudetto del Napoli ha rappresentato, come prevedibile, una grandissima esplosione di gioia collettiva che ha riguardato tutta la città, tutta la provincia, ma anche diversi angoli del mondo in cui erano presenti, lontani dalla propria terra d’origine, i supporters azzurri sparsi in altre località. Uno spettacolo indimenticabile, un ricordo che resterà nella mente di tutti, e una serie di festeggiamenti che con la notte dello scudetto, con il pareggio di Udine, sono soltanto all’inizio.

Sono numerose infatti le iniziative previste per celebrare degnamente un traguardo, quello del terzo tricolore della squadra partenopea, che era atteso da ben 33 anni. A cominciare dall’abbraccio del pubblico con la squadra in occasione di Napoli-Fiorentina, ci saranno poi anche altre tappe, fino alla grande festa conclusiva del 4 giugno, ultima giornata di campionato, con la Sampdoria al ‘Maradona’, quando capitan Di Lorenzo riceverà ufficialmente il trofeo. Ma ci sarà anche molto altro e i tifosi non vedono davvero l’ora.

Raffaella Fico e lo scudetto del Napoli, grande gioia anche per lei

La conquista dello scudetto è stata festeggiata, naturalmente, anche dai tifosi ‘vip’ che hanno preso parte al tripudio generale con post, video e quant’altro sui social, dediche speciali e molto altro. Ha gioito anche Raffaella Fico, storica supporter degli azzurri.

La showgirl originaria di Cercola, come tutti, ha vissuto momenti di grande commozione per la vittoria. L’ex concorrente del Grande Fratello però ha in serbo qualcosa di veramente speciale per celebrare lo scudetto, vale a dire uno spogliarello. E lo conferma lei stessa.

Raffaella Fico, l’annuncio in diretta sullo spogliarello per lo scudetto: una conferma graditissima

Una conferma che i suoi numerosissimi ammiratori non possono che salutare con giubilo. Intervistata radiofonicamente, Raffaella ha ribadito la sua intenzione.

“Lo spogliarello ci sarà, io mantengo le promesse”, ha dichiarato a ‘RTL 102.5’. In precedenza, a ‘Radio Uno’, aveva chiarito che farà un bagno in costume a Posillipo, ancora da capire se con il bikini, o senza. E mentre molti già sognano ad occhi aperti, vale la pena rinfrescarci la memoria con uno scatto della 35enne che mette in mostra come al solito curve esplosive, che in questi anni hanno lasciato il segno, eccome. Quando lo spogliarello avverrà, sarà un altro evento memorabile.