Nuovo caso Higuain: pagano subito la clausola

Il Napoli e Napoli fanno festa, ma tra poco inizierà il calciomercato ed iniziano le preoccupazioni

Oggi hanno tanti motivi per essere felici i tifosi napoletani. Lo scudetto è tornato dopo 33 anni ed i festeggiamenti sono soltanto all’inizio. De Laurentiis ha affermato che ora il Napoli ha solo iniziato a vincere e che per il futuro non c’è nulla di cui preoccuparsi. Effettivamente, il patron degli azzurri ha avuto ragione molto spesso su questo tema, perché ogni volta che è partito qualche campione, ne sono arrivati altri.

Oggi in realtà i tifosi partenopei si stanno godendo il momento. Innanzitutto perché alla fine del campionato mancano ancora quattro partite, poi perché se il calciomercato sembra sempre più vicino, è anche vero che le trattative vere e proprie si faranno almeno tra un mese. Ora, iniziare a pensare a chi verrà e chi resterà è inutile. Ma qualcosa di concreto fa tremare adesso i supporters del ‘Maradona’. L’incubo è che possa verificarsi un nuovo caso Higuaìn.

Nuovo caso Higuain: pagheranno la clausola

Sembrerà di rivivere quell’estate che ai tifosi azzurri non andò proprio giù. La gioia per la conquista della Champions League, il record di 36 reti e, solo qualche giorno dopo, l’addio inaspettato di Gonzalo Higuain. Estate 2016, dopo tre anni all’ombra del Vesuvio, l’attaccante argentino (arrivato dal Real Madrid) diceva già addio al Napoli per trasferirsi all’odiata Juve, che pagò la clausola rescissoria da 90 milioni.

Soldi importanti per una società con il fatturato degli azzurri. E potrebbero arrivarne in estate ancora altri 50, stavolta per un difensore. Uno dei più scatenati nei festeggiamenti del ‘Maradona’ è stato il simpaticissimo ma anche fortissimo, Min-jae Kim. Le prestazioni del coreano non sono passate inosservate e diverse squadre estere starebbero già pensando di poter fare un’offerta, con il Napoli che rischia di perderlo dopo un anno soltanto.

Kim Min-jae ha una clausola disponibile solo dal dall’1 al 15 luglio proprio di 50 milioni. Che non è una cifra certo insormontabile per la Premier League, dove Manchester City e Manchester United risultano molto interessate a lui. Ma stando alle indiscrezioni, alle due squadre di Manchester si starebbero per unire anche Tottenham e Liverpool ma non soltanto loro. La Premier League per il ventiseienne avrebbe a quanto pare anche la concorrenza del campionato francese dove gioca il Paris Saint-Germain. Anche i parigini starebbero pensando al fortissimo classe ’96. Certo, per gli azzurri non sarebbe certo così facile da sostituire, un difensore come il numero 3.