Marotta ‘accusa’ il Napoli: rivelazione che spiazza tutti

Prima del derby di Champions League della sua Inter contro il Milan, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti

Dopo aver vinto aritmeticamente lo Scudetto con il pareggio rimediato una settimana fa alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil, il Napoli di Luciano Spalletti ha festeggiato questo successo storico con la vittoria ottenuta allo Stadio Diego Armando Maradona ai danni della Fiorentina.

I partenopei, infatti, domenica scorsa hanno battuto la squadra di Vincenzo Italiano con il rigore realizzato da Victor Osimhen nel corso della seconda frazione di gara. Una volta archiviata la pratica Fiorentina, allo Stadio Diego Armando Maradona è iniziata la festa per rendere omaggio agli uomini che hanno riportato lo Scudetto nel capoluogo campano.

Nel team azzurro , dove si continuerà comunque a festeggiare la vittoria del campionato almeno fino al prossimo 4 giugno, si sta parlando molto di futuro. Sia Luciano Spalletti che Cristiano Giuntoli, infatti, potrebbero lasciare il Napoli al termine di questa stagione. Tuttavia, in attesa di conoscere il futuro di questi ultimi, in casa partenopea stanno tenendo banco le parole di Beppe Marotta.

Inter, la rivelazione di Beppe Marotta: “In campionato ci siamo arresi per il grande cammino del Napoli”

L’amministratore delegato, ai microfoni ufficiali di ‘Prime Video’, ha infatti parlato, prima dell’inizio del derby di Champions con il Milan, proprio del Napoli: “Questa semifinale è motivo di grande orgoglio per il calcio italiano, per la città di Milano e per le due società. E’ certamente una sfida molto importante. Cosa posso dire sull’operato di squadra ed allenatore? Le valutazioni vanno fatte al termine di questa stagione, ma ad oggi stiamo facendo bene nelle competizioni in cui siamo. L’unico risultato negativo è il campionato. Lì ci siamo arresi presto, così come le altre, soprattutto per il grande cammino del Napoli”.

Queste dichiarazioni di Beppe Marotta, di fatto, certificano ancora una volta il grandissimo campionato disputato dal team guidato da Luciano Spalletti. Il Napoli, infatti, ha compiuto l’allungo decisivo per la vittoria del campionato di quest’anno già nel mese di gennaio.