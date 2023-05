Napoli, Meret fa le valigie: l’erede è un nome altisonante

Il Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto, pensa già al mercato: in caso di partenza di Alex Meret la dirigenza azzurra ha già messo gli occhi sul suo sostituto

La vittoria del terzo Scudetto della storia del Napoli è ancora fresca nelle menti e nei cuori dei tifosi, che non hanno ancora finito di festeggiare, e non si fermeranno almeno fino al 4 giugno, data di conclusione del campionato. Tuttavia, anche in questo periodo di festa si parla di mercato, con un occhio rivolto alla prossima stagione, quella in cui si dovrà difendere il titolo.

Uno degli uomini chiave del calciomercato azzurro potrebbe infatti essere Alex Meret. Il portiere, protagonista di una grande stagione all’ombra del Vesuvio, è stato molto vicino a lasciare il capoluogo campano già la scorsa estate, ma la situazione, per quanto simile, potrebbe essere molto diversa.

Se infatti ad inizio stagione si parlava di un prestito allo Spezia, con i partenopei che avrebbero virato su nomi di altissimo livello quali Keylor Navas e Kepa, oggi le prospettive sembrano molto più altisonanti. Sulle tracce dell’estremo difensore italiano ci sarebbero infatti club di livello internazionale, uno su tutti il Tottenham, che sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro.

Napoli, Meret può salutare: Vicario in pole per sostituirlo

In caso di partenza del ragazzo friulano, la dirigenza partenopea non si farà certo trovare impreparata. Gli uomini mercato azzurri, infatti, starebbero già lavorando per cautelarsi se l’attuale numero 1 dovesse decidere di provare un’esperienza altrove.

Se si valuta il riscatto di Pierluigi Gollini, che potrebbe restare come secondo, il ruolo di titolare potrebbe essere affidato ad una delle rivelazioni del nostro campionato. Il primo nome sulla lista del Napoli sarebbe infatti quello di Guglielmo Vicario.

Il portiere dell’Empoli è stato uno dei punti di forza del club toscano in questa stagione, risultando tra i migliori giocatori nel suo ruolo e salvando spesso il risultato per i suoi. Le sue prestazioni hanno portato anche il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini a convocarlo più volte in Azzurro.

Il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi anche visti gli ottimi rapporti tra i presidenti De Laurentiis e Corsi. Un altro incentivo all’approdo dell’estremo difensore nel capoluogo partenopeo sarebbe dato anche dal possibile arrivo in azzurro di Pietro Accardi come direttore sportivo in sostituzione di Cristiano Giuntoli, dato sempre più per partente con destinazione Juventus.