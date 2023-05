Rossella Fiamingo, una scollatura che lascia di sasso (FOTO)

Rossella Fiamingo, l’ultimo scatto ha lasciato tutti senza parole: ha pubblicato tutto proprio in queste ore attraverso i social.

Una bellezza mozzafiato che ha strabiliato il mondo dello sport. Rossella Fiamingo è una delle donne più belle all’interno del panorama sportivo italiano. Ha raccolto risultati importanti all’interno della sua carriera da schermitrice, ed allo stesso tempo è riuscita anche a sfruttare una bellezza fuori dal comune. I risultati carrieristici, però, sono quelli che Rossella vuole tenere sempre in primissimo piano.

Lei, pecialista della spada, è stata medaglia d’argento ai ‘Giochi olimpici di Rio de Janeiro’, riuscendo anche a conquistare un risultato clamorosamente importante come la prima medaglia olimpica individuale nella storia della spada femminile italiana, risultato ottenuto nel 2021 alle ‘Olimpiadi di Tokyo’.

Rossella è riuscita a vincere per ben due volte consecutive la medaglia d’oro nella spada individuale ai ‘Mondiali di scherma’ sia a Kazan 2014 che a Mosca nel 2015. Un combo di risultati, quest’ultima, rimasto nella storia perchè questa doppietta è riuscita soltanto ad altre due atlete al mondo. La Fiamingo ha toccato dei picchi importanti a livello sportivo che le hanno permesso di finire al centro dell’attenzione mediatica. Senza dimenticare, poi, quelli che sono stati anche i riconoscimenti sportivi che l’Italia le ha dato nel corso della sua carriera. Nel 2014 e nel 2015, infatti, Rossella è stata insignita del ‘Collare d’oro al merito sportivo’, riconoscimento del Coni che viene dato ai vincitori di campionati mondiali di discipline olimpiche.

Rossella Fiamingo, lo scatto che ha incantato tutti

Oltre a quelli che sono stati i successi sportivi, Rossella è riuscita a sfruttare nel corso del tempo anche quelle che sono le doti che Madre Natura le ha dato. Una bellezza unica, che ha attirato l’attenzione anche sui social. E cosi la schermitrice ha collezionato un numero di follower davvero importante (ad oggi 300mila) e ogni post pubblicato raggiunge anche un numero di like e commenti davvero considerevole.

Nelle scorse ore la stessa sportiva classe ’91 ha mostrato a tutti quelli che la seguono su Instagram alcuni scatti del suo viaggio in Colombia. Uno, in particolare, è stato fatto a Casa Alebrije. Vede Rossella in posa con un abbigliamento che mette ancora più in risalto la bellezza di questa giovane donna nativa di Catania. Una foto che, manco a dirlo, è riuscita a collezionate migliaia di like. Testimonianza, ancora una volta, di quanto Rossella sia apprezzata per diversi motivi: dai risultati sportivi ai numeri sui social, la Fiamingo nel tempo è diventato un vero e proprio fenomeno virale. Per la gioia dei suoi fan.