“Ora non le toglie”: Totti-Ilary, nuovo annuncio bomba

Francesco Totti ed Ilary Blasi, il nuovo annuncio lascia tutti sorpresi: è davvero clamoroso, l’ex capitano l’ha fatto davvero

Un romanzo a puntate, degno della peggior (o migliore, dipende dai gusti) soap opera sudamericana, con un colpo di scena al minuto ed un finale di serie nemmeno previsto. E’ diventata così la situazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi nell’ultimo anno, da quando nello scorso luglio i due, con un comunicato rilasciato all’Ansa, annunciavano il divorzio.

Da allora, non vi sia giornale o rivista che non si sia occupato dell’ex coppia più bella d’Italia almeno per un minuto. I novelli “Sandra e Raimondo” finiti praticamente sotto la lente d’ingrandimento e non hanno certo aiutato i litigi e le frecciate a mezzo stampa con accuse reciproche, peraltro anche molto dettagliate.

Dall’accusa dell’ex capitano della Roma ad Ilary di aver sottratto gli orologi fino alle lotte relative per i beni in comune, dalle case – soprattutto quella all’Eur – fino agli assegni di mantenimento. Insomma, una vera e propria battaglia su tutti i fronti che ha appassionato gli italiani e continua a farlo.

Francesco Totti, l’ultimo episodio che riguarda Ilary: l’ex capitano della Roma l’ha fatto

L’ultimo episodio, con i due impegnati nella causa di separazione, riguarda il fronte tatuaggi. Recentemente, il tatuatore di fiducia dell’ex capitano giallorosso – Francesco Cinti Piredda – ha svelato come in passato avesse consigliato Totti di non incidersi sulla pelle le iniziali della bella Ilary.

Un atto d’amore profondo e (quasi) permanente quello di Totti che evidentemente non ha portato bene. Eppure l’ex attaccante non sembra pentito di quella scelta ancor oggi, nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’addio definitivo. Come ha svelato il tatuatore, infatti, al momento non è ancora stato contattato dal Pupone per la rimozione di quei tatuaggi.

Al momento, quindi, sembra che non abbia ancora optato per questo passo definitivo che, comunque, lascia tracce ed una cicatrice dopo la rimozione. Eppure sembra che non vi sia strada possibile per un riavvicinamento, che pure si augurano i fan della coppia.

Totti, infatti, è felice accanto a Noemi Bocchi, la sua nuova partner con cui si mostra sempre più in pubblico, l’ultima volta all’Olimpico in occasione di Roma-Bayer Leverkusen. Ed anche Ilary Blasi, al momento impegnata nella conduzione de “L’Isola dei Famosi”, ha un nuovo compagno, l’imprenditore Bastian, con cui sembra decisamente in sintonia.