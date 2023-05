Ilary Blasi, scappano tutti: altro addio inaspettato

Ilary Blasi si trova a condurre un’edizione de L’Isola dei Famosi movimentata, ma lei sa come gestire gli imprevisti

Era il reality più atteso dai telespettatori e sui canali social. Questa edizione de L’Isola dei Famosi aveva attirato l’attenzione soprattutto perchè la conduzione televisiva per il terzo anno consecutivo era stata affidata ancora una volta a Ilary Blasi.

La showgirl romana per la prima volta nella sua carriera televisiva si presentava davanti alle telecamere senza lo status di signora Totti, in virtù della fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma andata in scena durante l’estate scorsa. Da allora la vita privata di entrambi è cambiata radicalmente: l’ex fuoriclasse giallorosso ha una nuova compagna così come la conduttrice delle reti Mediaset ha da qualche mese una nuova relazione.

Questi drastici cambiamenti non sembrano però aver inciso sulla verve professionale dell’ex Letterina di Passaparola. Che anzi appare sempre più spigliata nella conduzione di un programma che mai come quest’anno si presenta difficile e dai tanti colpi di scena. Il problema è che questa edizione de L’Isola dei Famosi si sta distinguendo dalle altre a causa della resa incondizionata di alcuni dei protagonisti o presunti tali. A poco più di un mese dall’inizio, il reality ha già perso per strada qualche concorrente.

Per Ilary Blasi è durissima: è successo ancora

I primi ad arrendersi e a decidere di tornare in Italia sono stati il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Che formavano una delle coppie considerate favorite per la vittoria finale. Un addio che ha fatto scalpore e che rimescola del tutto le carte in tavola soprattutto nei pronostici e nelle previsioni da qui alle prossime settimane. Neanche il tempo di metabolizzare l’abbandono della coppia favorita che un’altra concorrente di prestigio ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare in Italia.

Si tratta di Fiore Argento, attrice figlia del grande regista Dario Argento e sorella della più celebre Asia. La Argento in realtà è rimasta vittima di un problema a un piede che di fatto le ha impedito di proseguire nella sua esperienza televisiva. Anche l’applicazione di un tutore al piede non è stato sufficiente ad alleviarle il dolore. E così l’attrice cinquantatreenne è stata costretta ad abbandonare il reality.