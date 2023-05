Doppio affare Napoli-Sassuolo, si chiude in estate

Doppio colpo dal Sassuolo: così il Napoli, fresco di Scudetto, pensa a rinforzare la propria squadra

Il campionato volge alla fine, e le società di Serie A iniziano già a pensare a costruire l’organico che dovrà affrontare la prossima stagione. L’obiettivo, naturalmente, è quello di rinforzarsi e di migliorare le rose a disposizione degli allenatori, per provare a raggiungere risultati migliori rispetto al campionato appena concluso.

Tra le squadre più attive c’è senza dubbio il Napoli, reduce da un’annata straordinaria che ha visto gli azzurri dominare il campionato e riportare alle falde del Vesuvio uno Scudetto che mancava ormai da ben 33 anni. L’obiettivo per la prossima stagione, come dichiarato durante la festa dal presidente Aurelio De Laurentiis, è quello di riconfermare il trionfo nazionale e migliorare il piazzamento in Champions League, competizione nella quale il cammino dei partenopei si è fermato ai quarti di finale contro il Milan.

Napoli, si tratta col Sassuolo per due giocatori

Una rosa come quella allenata da Luciano Spalletti sembra essere già completa e fortissima di suo, come dimostrato quest’anno. Tuttavia, c’è sempre spazio di manovra per migliorarla ulteriormente, soprattutto considerando che, anche a causa del monte ingaggi previsto dalla società partenopea, alcuni calciatori potrebbero salutare questa estate.

I principali indiziati per lasciare il capoluogo campano sarebbero due, il centrocampista Piotr Zieliński e l’attaccante Hirving Lozano. Per entrambi il problema sarebbe di natura economica: il polacco, infatti, percepisce un ingaggio pari 3.5 milioni di euro annui, pari esattamente alla cifra massima posta dalla società come tetto per gli stipendi. Sul numero 20 sarebbe forte l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri, allenatore che lo ha già allenato sia ad Empoli che a Napoli e suo noto estimatore.

Discorso simile per quanto riguarda il messicano. Il suo stipendio ammonta infatti a 4.5 milioni di euro a stagione, ben oltre i parametri stabiliti. Se a questo si aggiunge anche un feeling mai davvero sbocciato con la piazza partenopea, che non gli ha mai perdonato una certa discontinuità nel rendimento, pare che il destino del Chucky sia ormai segnato. Su di lui ci sarebbero vari club di Premier League.

Per sostituire i due possibili partenti, il Napoli sarebbe pronto a pescare nuovamente in casa del Sassuolo. I rapporti con il club neroverde sono molto buoni, in particolare dopo l’affare che ha portato Giacomo Raspadori in azzurro, con il riscatto dell’attaccante che non dovrebbe essere in dubbio. I nomi sondati per la prossima stagione, in questo caso, sarebbero quelli di altri due calciatori italiani, che hanno spesso vestito anche la maglia della Nazionale.

Davide Frattesi, un jolly a centrocampo

Il primo nome accostato al club partenopeo è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista romano potrebbe essere il sostituto ideale per Zieliński, in particolare grazie alle sue capacità di inserimento, al buon fiuto del gol e alla bravura nel servire i compagni, caratteristiche che gli hanno permesso di mettere a segno 11 gol e servire 4 assist nelle sue ultime due stagioni in neroverde.

Oltre ad un ottimo bagaglio offensivo, il numero 16 è dotato anche di buone capacità di interdizione ed impostazione del gioco, grazie ad una buona tecnica e ad un fisico importante, nonostante i 178 centimetri di altezza non lo rendano esattamente un gigante. Per assicurarselo, però, ci sarà quasi sicuramente da battere la concorrenza della Roma, squadra nella quale il classe 1999 è cresciuto e per la quale fa il tifo.

Domenico Berardi, un vecchio pallino

Il secondo nome sulla lista degli uomini mercato azzurri sarebbe quello di Domenico Berardi. Esterno d’attacco di piede mancino, abilissimo nel dribbling e dotato di un’ottima capacità di trovare il gol, il classe ’94 è sempre stato considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, ed è stato negli ultimi anni una presenza fissa in Nazionale, con la quale è diventato Campione d’Europa nel 2021, oltre ad essere stato accostato spesso ad alcune big del nostro campionato.

Per una serie di motivi, però, il calabrese ha sempre preferito restare in Emilia, continuando a trascinare il Sassuolo, del quale è diventato miglior marcatore con 130 gol e 91 assist in carriera e il secondo più presente dopo lo storico capitano Francesco Magnanelli, dal quale ha anche ereditato la fascia. L’attaccante è un vecchio pallino del Napoli, che lo aveva già cercato più volte nel corso degli anni, e ora sembra essere vicino a metterlo sotto contratto.