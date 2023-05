“Conte al Napoli”: caos tra gli azzurri, cosa succede

Rottura fra Spalletti e De Laurentiis: addio del tecnico possibile, al suo posto c’è l’idea Conte. Le ultime

Dopo aver vinto lo Scudetto il Napoli potrebbe cambiare guida tecnica per la prossima stagione. Luciano Spalletti non sembra convinto del progetto e potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura professionale.

In questa stagione il Napoli, come già detto, ha stupito tutti andando a vincere, dominando, il campionato di Serie A. I partenopei erano partiti con la volontà di entrare nelle prime quattro della classifica dopo un ricambio generazionale importante sul mercato. Gli azzurri, però, hanno cambiato obiettivi in corso d’opera, soprattutto dopo un inizio clamoroso. Ci si aspettava un calo dopo la pausa per il Mondiale in Qatar (soprattutto dopo la sconfitta contro l’Inter alla ripresa). E, invece, il Napoli ha tenuto il ritmo fino alla fine, con le uniche flessioni in Coppa Italia (fuori con la Cremonese) e in Champions League (eliminato dal Milan). Spalletti si gode il momento ma, a quanto dicono le ultime news, non è convinto del progetto azzurro. Ecco perché non è da escludere un cambio in panchina con un candidato straordinario fra i primi obiettivi.

Spalletti verso l’addio: De Laurentiis pensa a Conte

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato del possibile addio di Luciano Spalletti dicendo di non voler tarpare le ali a nessuno. In queste ore si sta facendo insistente la possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina dei partenopei nella prossima stagione, anche se su di lui ci sarebbe anche la Roma in caso di partenza di José Mourinho.

La scelta di Conte in panchina sarebbe, però, curiosa dati gli obiettivi della prossima stagione. Uno di questi è, senza dubbio, il provare a replicare lo Scudetto mentre il secondo è legato alla Champions League, comptizione che De Laurentiis vorrebbe provare a vincere (come annunciato subito dopo la partite di Udine). Il tecnico leccese, però, molto bravo nel provare a vincere i campionati nella sua carriera, ha dimostrato qualche difficoltà di troppo in campo europeo, con tutte le squadre che ha allenato. Sicuramente potrebbe essere una sfida affascinante anche per l’ex Inter e Juventus.