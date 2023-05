“Sono insaziabile”: la ex di Ronaldo stavolta ammette tutto

Molte volte le donne non riescono a trattenersi nel raccontare le situazioni legate alla loro vita, questo ovviamente poi fa parlare molto tutti gli interessati

L’attaccante brasiliano Ronaldo Nazario de Lima è stato, senza dubbio, uno dei migliori interpreti al mondo del gioco del calcio, ma spesso ha fatto parlare anche al di fuori del campo da gioco.

Ronaldo Nazario è stato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, ancora oggi viene ricordato da tutti gli esperti del settore. Nel corso della sua carriera sono stati tanti i titoli ma, ovviamente, gli infortuni hanno reso la sua carriera meno grande di quella che poteva essere. L’attaccante brasiliano, infatti, era destinato a diventare probabilmente in assoluto il più grande di sempre. In Italia lo abbiamo visto con la maglia dell’Inter, nel suo momento migliore della carriera, e sul tramontare anche con la maglia dell’altra squadra meneghina, il Milan. Oggi capita molto spesso di vederlo nominato nelle varie trasmissioni calcistiche, online o televisive, come uno dei più grandi di sempre.

Stucchevole, come curiosità, invece il paragone che si vuole cercare di fare con Cristiano Ronaldo, giocando con il fatto che si chiamino in maniera uguale. Per distinguerlo dall’attaccante portoghese, attualmente all’Al Nassr, si utilizza l’aggettivo de “Il vero Ronaldo”, ovviamente una situazione goliardica che però fa sempre sorridere quando se ne parla.

Ronaldo, l’ex bodybuilder racconta un dettaglio piccante

Nel corso della sua carriera, e dopo aver abbandonato gli scarpini, Ronaldo ha sempre fatto parlare anche al di fuori del campo da gioco, per i flirt che intraprendeva con le donne. Sicuramente l’essere uno dei giocatori più amati al mondo lo aiutava molto, ma quello che ha sempre dimostrato il brasiliano è di non soffrire queste situazioni mentre giocava, dimostrandosi comunque come uno dei più forti.

Oggi andiamo, però, a riprendere una notizia riportata dal quotidiano spagnolo As che ha voluto raccontare un aneddoto su Michele Umezu, bodybuilder ed ex fiamma di Ronaldo Nazario. L’atleta culturista, infatti, avrebbe raccontato di aver fatto utilizzo di steroidi che la aiutavano nei suoi allenamenti ma questo ha avuto un effetto collaterale, l’ha portata infatti ad essere con un appetito insaziabile verso il sesso. Questa situazione, ovviamente, dopo che è stata rivelata ha fatto divertire molto coloro che l’hanno letta tramite il quotidiano iberico.