Zaira Nara, buon sangue non mente! La giacca della sorella della bombastica Wanda si apre: non indossa l’intimo

Zaira Nara, modella, influencer e conduttrice televisiva, non ne vuole sapere di vivere nell’ombra della celebre sorella Wanda Nara. La presenza nella sua vita di una sorella così famosa rischia di essere ‘ingombrante’. Ecco perché Zaira sta facendo di tutto per ritagliarsi il proprio spazio. Non ci sta, insomma, a vivere di gloria riflessa, a essere solo la ‘sorella di’.

Non è semplice mettersi in competizione con l’esplosiva Wandita che ha molti ‘argomenti’ per mandare in tilt il web e i social network. Ne ha dato ulteriore dimostrazione con l’ultimo scatto postato sul suo, manco a dirlo, seguitissimo profilo Instagram. Strizzata in un long dress leopardato, la manager dell’attaccante del Galatasaray, Mauro Icardi, ha sfoggiato un décolleté da urlo, da capogiro.

Una foto che ha messo in chiaro le cose: nessuna come Wandita sa far alzare la temperatura con le sue curve hot. Comunque, anche Zaira non è da meno. Anche la sorella della bombastica Wanda ha tutte le carte in regola per infiammare il web e i social network.

Zaira, la giacca si apre e sotto niente intimo

Certo, le forme di Zaira non sono quelle, burrose, della celebre sorella. Il suo è il tipico fisico di una modella. Eppure, con il suo viso angelicato, gli occhi di un azzurro intenso come quello del mare, i lunghi capelli neri, Zaira Nara fa strage di cuori (dei follower) come la prosperosa consanguinea.

Due bellezze diverse, quindi, ma stesso fascino, identico sex appeal e soprattutto medesima capacità di vellicare le fantasie dei follower con pose osé. In uno degli scatti di uno shooting per un brand di cui è testimonial la giacca in jeans di Zaira Nara maliziosamente si apre lasciando intravedere che non indossa l’intimo, cioè il reggiseno. Buon sangue non mente! Zaira con la suddetta foto dimostra di essere la degna sorella di Wandita che non si fa problemi nell’esibire le sue generose grazie nonché centimetri di pelle nuda.

A ulteriore conferma, come per gli scatti della sorella, anche la sequenza di foto di Zaira in questione ha incontrato il notevole gradimento da parte degli utenti del web e dei social network: pioggia di ‘like’ e di ‘cuoricini’ per degli scatti che hanno letteralmente estasiato i fan e i follower della conduttrice e influencer argentina. Ora non ci sono più dubbi. Zaira Nara è uscita dal cono d’ombra della celebre sorella ed è pronta a darle del filo da torcere a suon di scatti hot.