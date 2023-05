Napoli, il sostituto di Spalletti è pazzesco: “Vi svelo il nome” | Annuncio in diretta

Per il dopo Spalletti, in casa Napoli è stato stato svelato un nome che ha fatto sognare subito tutti i tifosi del team partenopeo.

Nel Napoli, paradossalmente, sembra già lontanissima la felicità per la vittoria del campionato. La piazza partenopea ha avuto a che fare in questi giorni non con i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, ma con la diatriba che sta riguardando sia Aurelio De Laurentiis che Luciano Spalletti.

La permanenza sulla panchina del Napoli del tecnico toscano anche l’anno prossimo, di fatto, sembra essere sempre più improbabile. Luciano Spalletti, infatti, avrebbe espresso la sua intenzione di terminare la sua esperienza sotto l’ombra del Vesuvio. Anche le sue parole rilasciate in conferenza stampa domenica scorsa, ovvero dopo il successo dei suoi uomini contro l’Inter di Simone Inzaghi, fanno pensare ad un suo possibile addio: “Il discorso è ormai definito, non è che si cambia idea tutti i giorni. E’ un discorso che viene da lontano. Se non sei convinto di dare tutto quello che merita questa piazza, è giusto fare dei ragionamenti”.

Una volta dato quasi per scontato il divorzio tra Luciano Spalletti ed il Napoli di Aurelio De Laurentiis, tanti nomi di allenatori sono stati accostati al club partenopeo. Uno di questi è stato annunciato direttamente nel corso di un noto programma televisivo.

Napoli, l’indiscrezione di Sandro Sabatini sul sostituto di Luciano Spalletti: “L’allenatore della prossima stagione degli azzurri è Diego Simeone”

Il giornalista Sandro Sabatini, durante ‘Pressing’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Aurelio De Laurentiis è convinto che questa vittoria del campionato non è merito di Luciano Spalletti. Non fate passare che Spalletti vuole lasciare il Napoli. Vi dirò anche una in più, ovvero che già l’allenatore della prossima stagione: Diego Simeone. Ne sono sicuro anche se nessuno lo sta inserendo nei vari nomi accostati al team azzurro”.

Il nome di Diego Simeone, effettivamente, non fa parte di quella lunga lista di tecnici avvicinata al Napoli. Tanti allenatori, di fatto, hanno visto il loro nome accostato a quello del club di De Laurentiis: da Gian Piero Gasperini e Rafa Benitez, passando per Jurgen Klopp, Luis Enrique e Raffaele Palladino, a Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi a Vincenzo Italiano.

Quello che si può certamente dire è che la caccia al nuovo allenatore del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis è ormai iniziata. Tuttavia, secondo varie indiscrezioni, il patron partenopeo ha tutta l’intenzione di compiere un altro tentativo per convincere Luciano Spalletti a restare almeno un altro anno sulla panchina degli azzurri.