Spalletti, Napoli per sempre: la scelta è definitiva | FOTO

Dopo aver vinto lo Scudetto con pieno meritito, Luciano Spalletti ha compiuto un gesto che ha fatto impazzire tutti i tifosi del Napoli.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha stravinto il campionato italiano, ma in casa partenopea si sta parlando molto di futuro. Al netto delle possibili cessioni eccellenti, infatti, tra le fila del club campano si sta parlando molto del destino sia di Cristiano Giuntoli che dello stesso tecnico Dopo aver riportato lo Scudetto nel capoluogo partenopeo, entrambi potrebbero infatti cambiare aria.

Cristiano Giuntoli è di fatto il primo obiettivo della Juventus per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, mentre Luciano Spalletti ha espresso chiaramente la voglia di lasciare il Napoli al termine di questa stagione così storica per i colori azzurri.

Il tecnico toscano, così come ammesso già nella conferenza stampa del dopo partita di Napoli-Inter, ha ribadito della mancanza di condizioni di restare alla guida del team partenopeo. In casa partenopea, di fatto, è scoppiato il toto allenatori. Tantissime indiscrezioni, infatti, stanno girando in questi giorni intorno alla possibile scelta che prenderà Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, in attesa che il campionato finisca, Luciano Spalletti ha compiuto un gesto che ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi azzurri.

Scudetto e Napoli sulla pelle: l’inaspettato gesto di Spalletti

L’attuale allenatore partenopeo, infatti, si è tatuato sul braccio sinistro la vittoria dello Scudetto: c’è lo stemma del Napoli e il numero 3 in nero tricolore. Luciano Spalletti si è anche tatuato sul braccio destro il nome dei suoi tre figli: Samuele, Federico e Mattia.

Il tatuaggio è stato disegnato dal noto tatuatore Valentino Russo. Proprio quest’ultimo ha commentato così sui social l’opera fatta per Luciano Spalletti: “Ho conosciuto veramente una persona unica. Ha un’umiltà incredibile e la sua ironia è davvero inconfondibile!!! Voglio veramente ringraziarti per come mi hai trattato,e per avermi fatto sentire come a casa ci vediamo presto. Per me, che sono arrivato dal nulla, essere chiamato da Luciano Spalletti è stata davvero una grossa soddisfazione”.

Questo gesto del tecnico è stato sicuramente apprezzato dai sostenitori del Napoli. Anche se adesso vogliono conoscere il prima possibile il futuro allenatore della loro squadra del cuore. In questi giorni, di fatto, si sono fatti tantissimi nomi: da quello di Gian Piero Gasperini e Luis Enrique, passando per quelli di Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, a quelli di Jurgen Klopp e Nagelsman.