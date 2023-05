Gelo Inter, l’annuncio lascia di sasso i tifosi

Nuvole sull’Inter, il futuro della squadra milanese è ancora da definire: l’annuncio della dirigenza lascia di sasso i tifosi nerazzurri

Dalla vittoria nell’Euroderby alla conquista della Coppa Italia: l’Inter sta regalando molte gioie a propri tifosi e vuole continuare a dare dimostrazione del proprio valore nelle prossime sfide. Tuttavia, non ci sono ancora certezze sul futuro della squadra nerazzurra.

L’Inter ha un nodo importante da scogliere per le prossime stagioni e l’annuncio fatto dalla dirigenza turba i tifosi nerazzurri. I fan vogliono continuare a supportare i propri colori e idoli, tuttavia, sarà necessario un piano concreto della società per continuare a farlo. L’anno prossimo i nerazzurri punteranno certamente alla conquista della seconda stella, ottenibile solo col raggiungimento del ventesimo scudetto. Il sogno di tutti i nerazzurri è infatti quello di raggiungere il traguardo prima degli eterni rivali, i cugini, ossia del Milan. Fondamentale per spingere la squadra sarà il supporto dei tifosi.

Inter, tifosi preoccupati: “Futuro non roseo”

Difatti, la magia che genera uno stadio gremito di fan può rappresentare un fattore favorevole per la vittoria di un match o anche semplicemente nel morale e nella determinazione dei giocatori.

Per generare questo mix potenzialmente letale c’è però bisogno di certezze. Certezze che mancano in questo momento in casa Inter e Milan. Difatti, le due società non sono più intenzionate a giocare nel luogo che, grazie al calcio spettacolare che ha ospitato e ai trionfi dei rossoneri e nerazzurri, è passato alla storia come un tempio, se non IL tempio, del calcio italiano, ossia lo Stadio Meazza, conosciuto anche come San Siro.

Le due società vogliono staccarsi dall’eterna rivale e ripartire in solitaria, ma sempre affiancati dai propri tifosi. Tuttavia, non sarà possibile costruire un nuovo stadio nei pressi del Meazza. Come riporta il Corriere dello Sport, il sindaco di Milano Sala è stato chiaro: “È l’unico limite su cui sono categorico, non posso caricare i residenti nella zona di 150 giorni di traffico, caos e rumore”.

Sulla questione stadio si è espresso anche dall’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, durante il convengo “Sostenibilità economica delle società sportive, quale futuro”, organizzato dalla Pallacanestro Varese, le sue dichiarazione sono state riportate da VareseNews: “Purtroppo per noi ci sono impedimenti oggettivi non fanno prevedere un futuro roseo”. Una notizia che spezza i cuori dei tifosi che attendono di scoprire quando e dove sorgerà la loro nuova casa. Ciononostante, potranno consolarsi vivendo ancora le grandi emozioni nel tempio che li ha visti festeggiare magnifiche imprese.