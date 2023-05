L’influencer che terrorizza i calciatori: “Un vero incubo”

Nota influencer terrorizza diversi calciatori: attualmente è in corso il processo per stalking, ma la sua fama non mostra segni di cedimento

In grado di incantare gli uomini col suo aspetto ma allo stesso capace di incutere timore: nota influencer perseguita vari calciatori. Il processo per stalking è in corso ma la sua fama non sembra risentirne: la donna continua ad avere oltre 82 milioni di seguaci su Instagram.

Una storia d’amore durata mesi, poi qualcosa si rompe. Il giocatore decide di chiudere la relazione, scelta non condivisa dalla donna, che non si rassegna e comincia a perseguitare l’uomo. Un volto angelico nasconde un diavolo che non ha timore di ammettere il suo comportamento.

Dall’attrazione al terrore: 21 sim per tormentarlo

Come riporta la Gazzetta.it, tutto sarebbe iniziato sui social: Orla Melissa Sloan, influencer e modella di ventidue anni, avrebbe infatti scritto a Ben Chilwell, ventisei anni, riuscendo a farsi invitare a una festa organizzata dal calciatore del Chelsea a casa propria. Ed è proprio lì che la ragazza incontra per la prima volta Mason Mount, ventiquattrenne, compagno di squadra di Chilwell sia in nazionale che nel club londinese.

Tra i due c’è attrazione. Intraprendono una relazione che perdura per 6 mesi, in cui ci sono vari tira e molla, poi qualcosa scatta nel giocatore che decide di chiudere il rapporto con l’influencer. Lei non accetta la decisione del classe ’99 e comincia a perseguitarlo. Acquista 21 sim, lo chiama, sottolinea che non ha problemi economici, grazie a quanto guadagnato con una collaborazione con un brand di moda che l’ha fatta viaggiare in tutto il mondo, e che dunque può proseguire tranquillamente con il suo comportamento.

Mount non è l’unico ad essere spaventato: anche Billy Gilmour non riesce a prendere sonno e, come rivela Daily Mail, è costretto a prendere pillole per dormire. L’influencer sostiene di essere stata incinta dello scozzese e che lui l’abbia forzata ad abortire . Il giocatore, approdato al Brighton nell’estate del 2022, teme che la ragazza possa presentarsi agli allenamenti e il suo nuovo club gli assicura una squadra di protezione. Mount, Glimour e Chilwell provano a cambiare numero e pseudonimi, ma l’influencer conosciuta meglio col nome Devil Baby li scova sempre. Scava a fondo nella vita di Mount, gli manda un collage delle sue ex dicendo di sapere tutto di loro e lo tagga nelle foto. Il giocatore teme possa presentarsi ovunque. Il processo è in corso ma l’influencer ha già ammesso il suo comportamento di aver tormentato i giocatori. Ora rischia il carcere.