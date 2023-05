Napoli, salta un grande colpo: “È già del Milan”

Ormai sarebbe quasi fatta: il Milan ha praticamente beffato il Napoli, gli azzurri dovranno cercare altrove, lui non verrà.

Il calciomercato è già il campo su cui si combatte da diversi mesi, nonostante ufficialmente non apra i battenti prima di luglio. Il terreno si sonda ora, anzi andava già sondato per alcuni obiettivi. Alcuni calciatori potrebbero voler decidere il loro futuro già da ora e chi cambia aria vuol sempre scegliere il meglio per sé. Certo, se le offerte arrivano da società importanti e vincenti come Milan e Napoli, decidere non sarà facile.

Gli obiettivi saranno gli stessi nella prossima stagione, ovvero di puntare a vittorie importanti, magari anche internazionali. D’altra parte non è un caso se già quest’anno, proprio rossoneri ed azzurri si sono scontati ad un passo dalla semifinale di Champions League. La differenza però, in un anno è cambiata eccome. Infatti, è il Napoli a doversi semplicemente ripetere dopo lo scudetto vinto, mentre il Milan deve tentare di far meglio dell’ultima stagione.

Scippo Milan al Napoli: ADL beffato

Entrambe quindi, lo faranno provando a scegliere il meglio proprio dal mercato. I rossoneri però, sembrerebbero essersi messi su una pista ben più difficile, dovendo sostituire davvero molti elementi della rosa, che già dopo uno o due anni sarebbero in esubero. Ad iniziare da Origi ed Ibrahimovic per l’attacco dove potrebbe lasciare anche Rebic, per poi passare su nomi come Adli, Bakayoko e Vranckx. Di certo i nomi da cercare non potranno essere di basso livello.

Un obiettivo ormai lo avevano proprio in comune, i lombardi ed i campani che anche l’anno prossimo giocheranno per i primi posti. Le ultime voci però, scontenterebbero il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis che ha più volte confermato di voler comprare in futuro, un calciatore giapponese. In realtà, né lui né altri membri dello staff hanno fatto nomi, ma parrebbe che piaceva tanto Daichi Kamada, ottimo centrocampista che lascerà a zero in estate, l’Eintracht Francoforte.

Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha però twittato, lasciando immaginare per il centrocampista classe ’96, un futuro già scritto e di certo lontano dal ‘Maradona’. Secondo Romano infatti, ci sarebbe già l’accordo verbale tra il giapponese ed il Diavolo, anche se la società monitorerà la cosa finché non verrà messo nero su bianco. Kamada avrebbe scelto i rossoneri rispetto a diverse offerte europee e dovrà insomma, solo sbarcare e fare le visite mediche. Sarebbe tutto fatto, il Napoli andrà a cercare altrove.