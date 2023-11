Offerta record pronta per Osimhen: oltre 150 milioni

Il futuro dell’attaccante nigeriano è in forte bilico. Attualmente l’ipotesi cessione appare sempre come quella più probabile.

Il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A Victor Osimhen è stato uno degli uomini chiave, forse quello principale, nella vittoria del terzo scudetto del Napoli, storico titolo raggiunto dopo oltre 30 anni di attesa. Victor è ormai nel novero degli attaccanti più forti al mondo ed anche l’ultima edizione del Pallone d’Oro – trofeo che lo ha visto ottavo nella classifica finale – lo ha ampiamente dimostrato.

I numeri di Osimhen durante l’era Spalletti sono stati straordinari, numeri che di fatto inseriscono il bomber nigeriano tra i migliori 5-6 bomber al mondo. Anche per questo l’attaccante e il suo entourage chiedono da tempo uno stipendio da stella mondiale. In estate il Napoli è stato vicinissimo all’accordo, ma non se ne è fatto nulla e al momento Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025. Una situazione di stallo che preoccupa i tifosi e soprattutto la società, consapevole di non poter disperdere facilmente un patrimonio del genere.

Il rinnovo al momento appare un’opzione abbastanza lontana, il club è consapevole che tra gennaio e giugno arriveranno offerte importanti e l’obiettivo è monetizzare nel migliore modo possibile, cedendo cosi la stella che ha trascinato la squadra allo scudetto. Osimhen è nel mirino di diversi top club europei, occhio anche però alle sirene arabe che – dopo gli accostamenti dell’ultima estate – potrebbero nuovamente tornare in scena.

Occhio Napoli, pronta l’offerta per Osimhen

Secondo quanto riporta la redazione di TeamTalk il Chelsea di Mauricio Pochettino è a caccia di una punta di livello internazionale e il bomber nigeriano del Napoli è il primo obiettivo sulla lista dei Blues. Il tecnico argentino chiede da una tempo una punta di livello mondiale che possa aiutare la crescita della squadra e ha individuato proprio in Victor il tassello che manca al suo Chelsea. Secondo TeamTalk i Blues sarebbero pronti ad un’offerta di ben 150 milioni di euro per acquistare il cartellino del calciatore. Una cifra che – se confermata – sarebbe praticamente impossibile da rifiutare per il Napoli.

In questa stagione Osimhen ha finora collezionato 10 presenze e 6 reti ma il calciatore è apparso abbastanza lontano da quell’attaccante che ha trascinato – quasi da solo – gli azzurri lo scorso anno. De Laurentiis proverà a strappare l’accordo per il rinnovo in tutti i modi, ma in caso di ulteriori rifiuti sarà costretto a cedere il calciatore e il Chelsea è senza dubbio uno dei club in prima fila.