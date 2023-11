Shaila Gatta, bikini minuscolo: la visione è rovente

Shaila Gatta in bikini, una visione spettacolare che manda fuori di testa i fan: l’ex velina strappa applausi, irresistibile

Non è facile, per chi si accosta al ruolo della velina di Striscia la Notizia, confrontarsi con ciò che hanno significato autentici ‘mostri sacri’ come possono esserlo Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Melissa Satta, Federica Nargi, che hanno scritto pagine di storia dello show. Ma anche Shaila Gatta è riuscita a lasciare profondamente il segno nel tg satirico ed entrare a modo suo nella leggenda.

Parliamo infatti di colei che, insieme all’amica e collega Mikaela Neaze, ha stabilito un particolare record di longevità. Sono loro due infatti che hanno totalizzato il maggior numero di ‘presenze’ come veline nelle puntate di Striscia. Un dato che sicuramente ci dice molto di quanto le due siano state apprezzate, nel quadriennio che hanno vissuto negli studi della trasmissione.

Shaila arrivava a Striscia sull’onda della fama datale dalla partecipazione alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Messasi in luce come brillante ballerina, ha partecipato poi nei cast di ballo di diverse altre trasmissioni Mediaset. Poi, una volta conclusa l’esperienza a Striscia, ha partecipato a Zelig come coreografa. Insomma, tutto ci dice, quanto alla ballerina e showgirl partenopea classe 1996, che si tratta di una presenza lanciata verso una carriera più che luminosa.

Volto diventato sempre più celebre anche a carattere pubblicitario e per cui ovviamente tutti stravedono, sui social, Shaila è una delle vere e proprie celebrità su Instagram in questo periodo. Ha raggiunto infatti il milione di followers, un traguardo davvero considerevole. E di recente è tornata a lasciare il segno con una serie di scatti a dir poco pazzeschi.

Shaila Gatta, il selfie esplosivo che incendia Instagram: in forma stratosferica, il costume non la contiene

Nell’ultimo post, una serie di immagini inedite, di quelle che non possono lasciare indifferenti e che tornano a far salire le temperature per davvero.

Shaila si prende sempre cura della sua forma fisica, continuando a coltivare la passione per la danza. Silhouette stratosferica, che risalta in alcuni scatti in sauna. Atmosfera che si fa rovente e non per modo di dire, con un corpo slanciato e dalle curve esplosive, che in bikini fa di certo la sua figura e accende come non mai la passione e la fantasia dei tanti ammiratori.