Cristina Buccino, minigonna totale: look da infarto

Cristina Buccino fa prendere un colpo ai propri fan con una super minigonna: la visione lascia di stucco.

Influencer, showgirl e stimatissima modella, Cristina Buccino è oggi una delle donne più belle e famose d’Italia. Riscuote grande successo nel mondo dello spettacolo conquistando sempre di più il consenso del pubblico.

Originaria della Calabria. la showgirl è stata pure sotto i riflettori del mondo dello sport per una presunta storia con il difensore del Bayern Monaco Lucas Hernandez, tanto da scatenare le ire della moglie Amelia de la Osa.

Tramite una storia su Instagram, divenuta poi virale, l’influencer spagnola “regalò” di fatto alla Buccino il proprio marito e le voci andarono avanti per molto tempo.

Voci che, però, non sono mai state confermate e la Buccino non ci ha mai dato peso, non rispondendo alla moglie del calciatore e pensando alla propria carriera.

La modella preferì dare priorità ai suoi impegni anziché a voci volte a screditarla e la scelta si rivelò giusta visto l’enorme seguito di fan che la stimano ed apprezzano.

Su Instagram, infatti, è di 3 milioni il numero di utenti che seguono la Buccino e che restano ammaliati di fronte ai suoi post, in alcune occasioni decisamente esagerati.

È il caso questo dell’ultimo update pubblicato via social dalla modella che ha fatto prendere un colpo a tutti con una minigonna da urlo.

Cristina Buccino da codice rosso: minigonna rovente e fan in delirio

La carta d’identità dice che Cristina Buccino ha 38 anni, ma il tempo sembra non essere mai passato per la modella che è più bella che mai ed il suo fascino fa invidia alle showgirl più giovani. La Buccino si è sempre fatta apprezzare molto in TV in programmi come Tiki Taka e L’Isola dei Famosi, riscuotendo un meritato successo e lasciando sempre tutti senza fiato con la sua bellezza.

Una bellezza che la modella ostenta a ragione anche via social e tramite Instagram provoca i suoi fan con degli scatti davvero bollenti.

Nell’ultimo post, però, Cristina ha voluto esagerare ed ha indossato un outfit che l’ha resa davvero illegale agli occhi dei suoi fan, stuzzicati da una minigonna davvero da urlo che ha lasciato scoperte quasi interamente le sue gambe tanto chilometriche quanto magnifiche.

Gli stivali neri le donano un maggior slancio a livello di sensualità, mentre la maglia nera indossata sopra le lascia scoperto l’addome e mette in evidenza le sue intriganti forme. Anche qui, la Buccino ha indossato abiti scuri che paiono essere i suoi preferiti e visti i risultati stanno diventano anche i preferiti dei suoi fan che si augurano di vedere altri post simili.

Il post ha avuto subito grande successo come era lecito aspettarsi, ricevendo tantissimi like in poco tempo, mentre nei commenti qualcuno ha definito la Buccino la donna più meravigliosa d’Italia. Parole che la modella avrà sicuramente apprezzato e siamo certi che molto presto regalerà un nuovo, bollente post che farà di nuovo impazzire tutti.