Real Madrid-Napoli, bufera su Kvaratskhelia: immagini chiare

Nella serata di ieri è andata di scena una splendida partita. Stiamo parlando, ovviamente, di Real Madrid-Napoli, con lo spettacolo offerto che è stato davvero di primo ordine. A finire nel mirino della critica, stavolta, è Kvaratskhelia, con le immagini che in tal senso sono davvero eloquenti. Andiamo a vedere cosa sta accadendo.

Il Napoli ieri si è reso protagonista di una grande partita. Gli azzurri hanno tenuto testa per 85 minuti al Real Madrid di Jude Bellingham, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Sulle gambe già provate dei calciatori di Walter Mazzarri ha pesato come un macigno l’errore di Alex Meret, che con un liscio difficilmente spiegabile ha regalato il 3-2 agli uomini di Carlo Ancelotti. A sorpresa ed a mente lucida, però, stavolta a finire nel mirino della critica è niente poco di meno che Khvicha Kvaratskhelia. Ed in tal senso le immagini risultano essere davvero eloquenti e lasciano poco spazio ad interpretazioni. Andiamo a vedere perché sta scoppiando questa polemica sui vari social a proposito di questo episodio.

Real Madrid-Napoli, polemica sul campione georgiano

E’ stato sicuramente importante il rendimento di Khvicha Kvaratskhelia fino a questo momento, ma ieri il campione del Napoli ha faticato molto a brillare contro una squadra di stelle. In tal senso adesso è montata una polemica enorme su di lui.

Dopo il gol del pari di Anguissa, infatti, circa cinque minuti più tardi, Kvara ha avuto una colossale occasione. Lo stesso Anguissa, infatti, lo ha lanciato praticamente in condizioni ideali di tiro ma il georgiano, invece di calciare, ha inspiegabilmente cercato Osimhen. Vedendo il suo pallone intercettato. Dalle immagini che sono circolate successivamente, si è notato come il calciatore avesse una ghiotta possibilità per calciare quasi senza ostacoli.

Kvaratskhelia nel mirino: che errore sul 2-2!

E’ stato un po’ in ombra per tutti i novanta minuti il talento georgiano. Ha, infatti, spesso cercato la soluzione individuale ma è stato sempre fermato sul nascere dallo strapotere fisico dei difensori del Real Madrid. L’episodio in questione è avvenuto cinque minuti dopo il gol del 2-2 firmato da Anguissa e, come sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, avrebbe potuto indirizzare in maniera decisiva la gara. In quella situazione, però, Kvarataskhelia si è fatto prendere da un raro gesto di altruismo eccessivo ed ha fatto sfumare una enorme occasione.