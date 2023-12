Roma: stangata per Mou, arriva la maxi squalifica

Mourinho rischia di avere una maxi-squalifica per le parole rilasciate alla vigilia di Sassuolo-Roma. Il destino del tecnico sembra essere ormai segnato.

Per Mourinho il destino sembra essere ormai segnato dopo le parole rilasciate alla vigilia di Sassuolo–Roma. La Procura FIGC sta indagando per accertare meglio quanto successo, ma le dichiarazioni lasciano davvero pochi dubbi e anche la strada da seguire è ormai certa.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il deferimento apre la strada ad una maxi squalifica e già nei prossimi giorni potrebbe essere emesso il verdetto. Non sicuramente una buona notizia per Mourinho e per la stessa Roma considerando anche il peso che ha il tecnico giallorosso ai fini della prestazione della squadra.

Roma: Mourinho verso la squalifica, i dettagli

Le parole di Mourinho su Marcenaro hanno fatto subito rumore tanto che la Procura FIGC ha deciso di aprire una indagine per cercare di verificare meglio quanto successo. Il rischio reale è quello di una squalifica, ma ora il dubbio riguarda le giornate che potrebbero essere inflitte al tecnico portoghese. Su questo sono in corso tutti i confronti del caso e una decisione sarà presa solamente dopo avere analizzato meglio la vicenda e le parole.

Il rischio è alto visto che Mourinho potrebbe aver violato l’articolo 24 e questo porterà quasi certamente ad una squalifica molto lunga. Non è da escludere che il tecnico possa saltare tre o quattro partire e, di conseguenza, non poter aiutare la squadra in un momento complicato della stagione. Naturalmente fino a quando non si avranno certezze tutto può accadere.

Per il momento la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che ci sarà una squalifica. Sulle tempistiche e sulla durata non si hanno ancora sicurezze e bisognerà attendere le prossime settimane e la decisione della FIGC prima di sciogliere gli ultimi dubbi e avere un quadro più chiaro.

Mourinho verso una lunga squalifica

Mourinho va verso una lunga squalifica e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. La stangata sembra essere cerca e quindi si attende solamente l’ufficialità. Di certo non è una buona notizia per il club giallorosso che perde un punto di riferimento molto importante.