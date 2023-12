Il Milan esulta: Napoli rifiutato

Il Napoli pensava al ritorno del calciatore in Serie A, ma al momento la trattativa risulta impossibile. Gli azzurri hanno trovato dinanzi un muro invalicabile.

La stagione del Milan di Stefano Pioli ha vissuto finora molte più ombre che luci. L’ultima vittoria casalinga contro il Frosinone ha portato nuovo ottimismo in una squadra con grosse difficoltà e ancora una volta il Milan è apparso pronto a reagire. Bella serata e i tifosi rossoneri hanno vissuto la prima rete stagionale di Luka Jovic, ex Fiorentina e autore fino ad ora di una stagione disastrosa.

Uno dei problemi principali del club rossonero è il reparto offensivo con la squadra povera di opzioni e in difficoltà, soprattutto a causa dell’emergenza data dalle assenze di Olivier Giroud e Rafa Leao. Il Milan ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, soprattutto nel reparto offensivo. Sono arrivati Chukwueze, Pulisic e Jovic ma vi sono state anche cessioni e tra queste una delle più importanti è quella di Brahim Diaz.

Va detto che il calciatore spagnolo è stato solo in prestito a Milano, ma ha dato un apporto molto importante, soprattutto se pensiamo all’ultimo scudetto rossonero.

Il Real Madrid non ha aperto a nuovi prestiti e ha preferito tenere il calciatore in rosa piuttosto che cederlo a basso prezzo. Diaz non è un titolare nella formazione di Ancelotti, ma è sempre disponibile a farsi trovare pronto e ne sa qualcosa il Napoli di Walter Mazzarri. Nell’ultimo turno di Champions League Diaz ha giocato titolare ed è stato uno dei migliori nella sfida contro il club azzurro. E durante Real Madrid-Napoli si è discusso anche di calciomercato.

Napoli, arriva il no secco per Diaz

Come riporta Defensa Central negli ultimi giorni c’è stato un contatto tra Aurelio De Laurentiis e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Brahim Diaz è stato l’oggetto della discussione seppur per poco tempo.

Il numero uno spagnolo ha difatti spento le speranze degli azzurri chiarendo che Brahim al momento non è cedibile. Il Real ha tantissimi infortunati e Diaz sta dando un grande apporto in questo periodo, come dimostra tra l’altro il gol nell’ultima giornata di campionato. Tre gol e 1 assist in tredici presenze (spesso spezzoni di gara) ma Brahim risulta sempre più decisivo.

Nonostante l’interesse posto dal Napoli il Real ha blindato il suo gioiello e anche il Milan sorride in quanto il suo ex calciatore non tornerà come avversario in Italia.

Tra l’altro Brahim è molto legato ai colori rossoneri e non è escluso a priori che tra qualche anno (o anche meno chissà) il calciatore possa tornare nella Milano rossonera. Intanto se lo coccola Ancelotti che spera in altre prestazioni importanti dello spagnolo.