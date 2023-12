Higuain bis, Marotta fa impazzire i tifosi: colpaccio per l’Inter

Le parole di Marotta hanno scatenato i tifosi dell’Inter, per quello che sottendevano tra le righe: per la Beneamata sarebbe un colpo alla Higuain

Il calciomercato spesso è fatto anche di stile, di quella capacità di saper trovare il tempismo e i modi giusti per arrivare alla conclusione positiva di un affare. Uno stile che poi è essenzialmente comunicazione, e in questo Beppe Marotta ha veramente pochi rivali sia dal punto di vista dialettico, sia in quello pratico.

E così il dirigente dell’Inter ha sfruttato le sue consapevolezze per portare avanti molti colpi in carriera e non solo da quando è stipendiato da Zhang e si occupa di far crescere e migliorare i nerazzurri.

Un esempio calzante è l’operazione che portò alla Juve Gonzalo Higuain, all’epoca l’attaccante più forte del campionato e che faceva le fortune del Napoli praticamente in ogni partita. Quella trattativa, sebbene ci fosse una clausola rescissoria da poter pagare per prelevare l’argentino, sembrava impossibile e Marotta non si era mai sbilanciato con i giornalisti su questa possibilità, restando vago. Alla fine, però, ha avuto ragione lui e l’ha portato a Torino, senza troppi proclami.

Ora la storia potrebbe ripetersi, e c’è sempre il Napoli di mezzo, perché l’affare riguarderebbe un altro simbolo degli ultimi anni dei partenopei, come Piotr Zielinski. Le dichiarazioni, prima del match contro l’Inter in Campania da parte dell’amministratore delegato dei nerazzurri, fanno sognare i tifosi.

Marotta va su Zielinski, ma non si sbilancia: affare stile Higuain

Il centrocampista polacco piace tanto, ma l’arrivo a Milano potrebbe concludersi solo se non arriverà il rinnovo con il suo attuale club. Marotta lo sa bene e, ai microfoni di ‘Dazn’ ha subito precisato: “Credo che il Napoli sia molto accorto per arrivare a una conclusione positiva da qui a fine giugno”. E poi ha aggiunto: “Noi non ci siamo assolutamente avvicinati. È chiaro che con Ausilio e Baccin monitoriamo le scadenze, ma è ancora presto per poter intervenire”.

Insomma, un no all’operazione non è arrivato, ma neanche un’apertura, se non per chi legge queste parole nel linguaggio del calciomercato. Lo stile vago e sornione che di solito tiene Marotta quando interessa un calciatore ci fa pensare che, in realtà, qualcosa ci sia, esattamente come c’era per Higuain alla Juve.

Se anche stavolta avrà ragione il dirigente lo sapremo tra qualche mese, ma ora abbiamo anche la certezza che, se saltassero le trattative per il rinnovo, l’Inter non resterebbe a guardare.