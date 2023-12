Va al Napoli, che sgarbo: annuncio da Torino

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Ecco l’annuncio da Torino con l’intreccio decisivo: la verità sul colpo

Tutto cambia in fretta: da Garcia a Mazzarri per tornare a brillare in Italia e in campo internazionale. Dopo il trionfo Scudetto, il Napoli vuole subito puntare in alto cercando di recuperare il terreno perso in queste settimane. Dopo il tour de force contro Inter, Real Madrid e Juventus, i partenopei cercheranno di avere la meglio contro Braga e Cagliari. Due sfide alla portata degli azzurri per far tornare la serenità in tutto l’ambiente azzurro: ecco la novità sul prossimo colpo.

Il Napoli vuole puntare sempre più in alto dopo un inizio stagionale da dimenticare. Contro il Braga gli azzurri proveranno a centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League per poi concentrarsi soltanto sul campionato. Mazzarri cercherà così di tornare a collezionare punti dopo le brutte sconfitte contro Inter e Juventus, ma nel frattempo la dirigenza partenopea è al lavoro per nuovi innesti: ecco la verità sul prossimo acquisto.

Napoli, colpo a zero: la verità sul colpo

Un cambiamento totale in casa Napoli per poter programmare alla grande la seconda parte di stagione. Gennaio è sempre più vicino con Mazzarri che potrebbe essere subito accontentato: la svolta decisiva in ottica futura.

Come svelato dall’edizione di Tuttosport il Napoli è sulle tracce di Sebastian Caceres, centrale uruguaiano della Celeste che ha fermato Messi nell’ultima sfida contro l’Argentina. Anche il Torino è uscito allo scoperto con la proposta da parte di Vagnati di ben 7 milioni di euro: il suo contratto con l’America è in scadenza nel 2024. Attenzione anche alle sirene provenienti dall’estero con Tottenham e Siviglia che hanno monitorato a lungo il centrale difensivo uruguaiano. Caceres è stato uno dei migliori in campo contro l’Argentina fermando Linel Messi.

Molto arcigno in marcatura, ha un ottimo stacco aereo mostrando una buona propensione nell’impostazione. In passato anche Pantaleo Corvino si era mosso su di lui quando era ds della Fiorentina: ora potrebbe arrivare subito in Serie A con il Napoli sempre alla ricerca di centrali difensivi. La società azzurra vuole vederci chiaro prima di mettere a segno nuovi colpi suggestivi: De Laurentiis si è fidato di Mazzarri per riportare in alto i colori azzurri.