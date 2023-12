Osimhen e non solo: 170 milioni, ‘doppietta’ dal Napoli

Un assalto di calciomercato potrebbe cambiare il Napoli, quella di Osimhen potrebbe non essere l’unica cessione eccellente per gli azzurri

Un top club prova una “doppietta” clamorosa dal Napoli, due cessioni che farebbero discutere i tifosi azzurri ma anche migliorare nettamente il bilancio della società.

Il calciomercato invernale comincerà con i primi assalti dei grandi club già dalle prossime settimane, il Napoli dovrà difendere per bene i suoi campioni da eventuali tentazioni.

Victor Osimhen sarà il più cercato, il capocannoniere della scorsa edizione della Serie A ha ancora tanti ammiratori, un centravanti come il nigeriano non si trova così facilmente.

Il Napoli potrebbe venderlo davanti a una grossa offerta, 170 milioni di euro che sarebbero distribuiti su due top player.

L’ultima follia di una super società straniera potrebbe andare in porto, il Napoli non rifiuterebbe una maxi offerta del genere che permetterebbe a De Laurentiis di rifare in pratica mezza squadra.

La Premier League è il campionato che segue maggiormente i talenti del Napoli, si parla di un possibile investimento da ben 170 milioni di euro complessivi per Osimhen e Anguissa. Da parte di chi? Del Manchester United.

Napoli, Anguissa e Osimhen al Manchester United?

Lo United avrebbe in mente di comprare il centravanti nigeriano ma anche il forte centrocampista camerunese, i ‘Red Devils’ hanno bisogno di un uomo che dia la carica giusta a una squadra spesso in difficoltà proprio in mezzo al campo.

Frank Anguissa ha già avuto un passato in Inghilterra con la maglia del Fulham, era arrivato a Napoli quasi a sorpresa da un club che era retrocesso. La mezzala ha dimostrato il suo grande valore ed è un elemento tra i più continui della rosa partenopea.

Il ventottenne è quotato circa 40 milioni di euro e ha un contratto in scadenza nel giugno 2025: ha una situazione di mercato non facile, rinnoverà a breve oppure potrebbe esser messo anche lui nella lista dei partenti.

La doppietta Osimhen-Anguissa al Manchester United per 170 mln di euro sarebbe un super affare per il Napoli, il club campano avrebbe modo per ripartire sul mercato alla ricerca di almeno quattro-cinque futuri top player per il futuro.

I tifosi non sarebbero felici nel vedere partire due protagonisti dello scudetto, ma una tale proposta non sarebbe rimandata al mittente per nessuna ragione al mondo.