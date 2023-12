Napoli, il big non è più incedibile: assalto a gennaio

In casa Napoli, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato

Il Napoli di Walter Mazzarri ha raggiunto il primo obiettivo stagionale. Dopo la sconfitta di venerdì scorso all’Allianz Stadium contro la Juventus, i partenopei hanno battuto nella serata di martedì il Braga con il risultato di 2-0. Grazie a questo successo, gli azzurri hanno staccato il biglietto per volare alla volta degli ottavi di finale di Champions League.

Il Napoli ha sicuramente meritato il successo finale, anche se ha concesso troppe occasioni al Braga, soprattutto nella prima frazione di gara.

Una volta raggiunti gli ottavi di Champions, ora la squadra può comunque concentrarsi a fondo sul tentare di recuperare in campionato, visto che adesso è scivolato fino al sesto posto.

Il Napoli è atteso ora dalla sfida di sabato al Maradona contro il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri.

Contro i sardi, di fatto, gli azzurri avranno l’obbligo di tornare a vincere anche in campionato tra le proprie mura amiche. Tuttavia, in attesa della sfida contro la squadra rossoblù, in casa della squadra Walter Mazzarri bisogna registrare alcune novità che arrivano direttamente dal calciomercato.

Secondo varie indiscrezioni, infatti, il Napoli rischia di perdere uno dei suoi big, ovvero Frank Anguissa.

Tra le squadre più interessate al centrocampista camerunense bisogna sicuramente inserire il ricchissimo Newcastle.

La squadra di Eddie Howe, di fatto, ha messo gli suo mediano azzurro sia per la lunga squalifica inflitta a Sandro Tonali per il calcioscommesse che per i tanti infortuni capitati in queste ultime settimane ai giocatori bianconeri.

Napoli, il Newcastle ha messo gli occhi su Anguissa: i dettagli

Il Newcastle sarebbe disponibile anche ad offrire la bellezza di 35 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Frank Anguissa. Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha dimostrato di non dire no ad offerte davvero indecenti per nessuno dei suoi big, anche se c’è la sensazione che il club inglese dovrà aumentare la propria offerta.

De Laurentiis difficilmente lascerà andare via nel corso della stagione uno dei giocatori chiave del Napoli, almeno di una proposta del Newcastle davvero irrifiutabile. Se la società dei ‘Magpies’, infatti, dovesse arrivare a proporre ben 50 milioni per comprare il camerunense, il patron partenopeo potrebbe iniziare a vacillare.