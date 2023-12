Antonella Fiordelisi bollente: tutto in mostra

Influencer e sportiva italiana dal fisico mozzafiato: parliamo proprio di lei, Antonella Fiordelisi che ha condiviso una foto da urlo

Antonella Fiordelisi ha iniziato a raggiungere la notorietà da giovanissima grazie alla scherma. Lo sport che ha sempre sognato di praticare, è diventato il suo primo lavoro. Ben presto, però, in tanti si sono accorti della sua avvenenza, non a caso oggi è anche un personaggio dello spettacolo e della moda. Sono tantissimi i marchi che vogliono una sua posa.

Lo sport non è più in primo piano per la bellissima influencer salernitana, che ormai punta a farsi conoscere sempre di più. Visti però i suoi numeri social, la Fiordelisi è già piuttosto nota al grande pubblico. Su Instagram vanta 1,5 milioni di follower, il perché di tanto seguito non c’è neanche bisogno di spiegarlo: guardate le foto che condivide!

Nel tempo ha condiviso tanti post bollenti, la splendida Antonella sa sempre come trasformare un vestitino da indossare per lavoro in una nuova foto da far perdere la testa.

Qualche anno fa l’ha ‘aiutata’ davvero tanto anche la tv. Lei era già molto conosciuta, ma con la partecipazione al Grande Fratello VIP 7 ha avuto lo slancio definitivo. La bellissima campana arrivò a poche puntate dalla finalissima.

Poco importa, l’importante era farsi dare una spinta finale dalla casa più famosa d’Italia per avere nuovi seguaci.

Dalla regia mi dicono che il rossetto rosso mi sta discretamente bene❤️ #fiorde pic.twitter.com/T7XvHD0plu — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) November 25, 2023

Tutto in mostra! Fiordelisi hot

Oggi nessuno si pente di aver cominciato a seguito il suo profilo, con la schermitrice e influencer che ha appena condiviso una nuova foto da urlo. Sguardo sensualissimo e posa con un vestitino che lascia intravedere molto del suo fisico pazzesco. I fan restano in visibilio per lei.

Se c’è un momento e un post dove i follower possono ammirare tutto il meglio della meravigliosa ex gieffina, è proprio questo.

Giacca aperta al centro e senza reggiseno per chi volesse lanciare uno sguardo al décolleté da sogno di Antonella, gonna cortissima che sale anche parecchio per chi invece ama le gambe chilometriche dell’influencer italiana.

Lo avevamo detto: c’è tutto e i suoi fan, ovviamente, non si fanno sfuggire nulla. Migliaia di like in poche ore, Antonella Fiordelisi li ha strameritati tutti. Come si dice in questi casi, restate sintonizzati… Naturalmente sul suo profilo Instagram.