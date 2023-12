Mercato Napoli, guizzo di Meluso: arriva il nuovo Kakà

Mercato Napoli, all’orizzonte c’è una sessione a dir poco fondamentale per gli azzurri. La squadra, infatti, deve risalire la china ed almeno conquistare un piazzamento per la prossima Champions League. In tal senso arriva il guizzo di Meluso, che vuole mettere le mani sul nuovo Kakà. Vediamo le ultime notizie a riguardo.

E’ stata una stagione a dir poco tribolata per il Napoli, che ha dovuto fare i conti con una serie di problemi a dir poco imprevisti. Innanzitutto nessuno poteva immaginare un crollo simile con l’addio del solo Kim per quel che concerne la rosa. La sensazione forte, però, è che a pesare ancor di più sia stato l’addio di Luciano Spalletti, non adeguatamente sostituito da Rudi Garcia. Per questo è arrivato l’esonero e Walter Mazzarri, che sta riprovando a creare ordine. La squadra però deve riconquistare un posto in Champions League come obiettivo minimo e Meluso ora ha messo nel mirino il nuovo Kakà. Vediamo le ultime a riguardo.

Mercato Napoli, guizzo di Meluso

Da sempre gli azzurri in sede di mercato sono a caccia di profili giovani, da valorizzare e da rivendere, realizzando delle plusvalenze ma restando competitivi sul rettangolo verde. In tal senso, arriva un guizzo notevole da parte di Meluso.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, tra i profili che il Napoli ha messo nel mirino per rinforzare la linea mediana c’è quello di Maurits Kjaergaard. In forza al Salisburgo, fa parte della cosiddetta scuderia Red Bull, sinonimo di garanzia. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, a conferma del suo talento.

Napoli su Kjaergaard: può essere il nuovo Kakà

Classe 2003, si tratta di uno dei profili più interessanti del calcio europeo in senso assoluto. Non a caso, oltre agli azzurri, piace a praticamente tutti i top club, ma i partenopei si sono mossi con largo anticipo. Da molti considerato l’erede di Kevin De Bruyne, ha più volte ribadito che si ispira e si sente più vicino ad una vecchia conoscenza gloriosa del nostro calcio, vale a dire Kakà. E’ un centrocampista centrale ma, complici la sua classe e la sua fisicità (è alto 192 cm) fa degli strappi una delle sue armi migliori. Kjaergaard al Napoli: una pista da seguire con attenzione.