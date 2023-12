Napoli boom: super scambio con la Fiorentina

Napoli e Fiorentina sono al lavoro per uno scambio interessante ma che farà discutere molto i rispettivi tifosi. Ecco tutti i dettagli

I due club puntano l’Europa, Napoli e Fiorentina sanno come dal mercato possono arrivare dei rinforzi mirati. Una sinergia per il futuro spinge i due club a uno scambio di qualità.

Il Napoli nel 2024 dovrà recuperare terreno e probabilmente inserire nuovi calciatori nell’undici titolare, la squadra che ha vinto lo scudetto ha bisogno di forze fresche.

La Fiorentina, dal canto suo, è in piena lotta per un piazzamento nella Champions: il suo percorso di crescita per il gruppo viola è innegabile, la squadra punta a vincere quella Conference League sfumata nella scorsa stagione solamente in finale.

Le ambizioni delle dirigenze sono ben diverse ma sul mercato si potrà trovare un punto in comune, c’è uno scambio che sarebbe l’ideale per far decollare le due squadre. È una mossa che sarà discussa, due elementi alla ricerca del riscatto potranno cambiare aria e mostrare il loro talento.

La manovra di mercato parte dall’interesse dei toscani verso un calciatore che aveva già indossato la maglia dei viola come Giovanni Simeone. La punta argentina è la riserva di Osimhen ma ha sempre mostrato il suo valore e ha segnato spesso gol decisivi.

Italiano ha bisogno di un altro attaccante e la Fiorentina potrebbe mettere in ballo l’idea per giugno: Amrabat in cambio di Simeone.

Scambio Napoli-Fiorentina: Simeone torna viola, Amrabat in azzurro

Il centrocampista rientrerà dal Manchester United, gli inglesi ad agosto hanno versato ben dieci milioni di euro per il prestito ma solo con un diritto e non un futuro obbligo di riscatto garantito. Il mediano tornerà a Firenze con ogni probabilità e Commisso cercherà di piazzarlo a ogni costo.

Le quotazioni dei calciatori sarebbero simili, i venti milioni di Simeone e Amrabat sarebbero pareggiati con lo scambio di mercato che farà discutere.

Simeone tornerebbe a Firenze (lo ricordano soprattutto per una tripletta segnata agli azzurri nel 2018) e stavolta per essere pienamente un titolare, Vincenzo Italiano stima molto l’argentino e punterà sulla sua fame di gol: il tecnico lo vorrebbe sin da ora, più probabile però l’arrivo a giugno.

Amrabat, invece, sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo del Napoli. Il mediano era stato già cercato in passato ma De Laurentiis non era così convinto di investire i 40 mln richiesti tempo fa dalla dirigenza viola. Lo scambio che si prospetterà ora, invece, cambierà un po’ le carte in tavola.