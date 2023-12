Napoli, colpo di scena: De Laurentiis prende il migliore di tutti

Il patron del Napoli vorrebbe affidare la panchina ad un tecnico che sta impressionando tutti: ecco di chi si tratta

Il Napoli continua a deludere le aspettative. Alquanto insufficiente la prestazione degli azzurri allo Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho, la sconfitta è stata più che meritata. Andando avanti di questo passo l’obiettivo Champions rischia di sfumare.

Aggiungiamo che il club campano potrebbe rendersi protagonista in negativo di un fallimento di proporzioni gigantesche. Cadere così in basso, a pochi mesi da un’impresa storica, è assolutamente inaccettabile. Ragion per cui il patron De Laurentiis cercherà di rinforzare il più possibile la rosa attuale durante il prossimo calciomercato di gennaio.

Walter Mazzarri più di tanto non può fare e questo lo immaginavano un po’ tutti. D’altronde, l’ex tecnico del Cagliari è di fatto un traghettatore. Ha accettato l’incarico anche per il bel rapporto che lo lega alla formazione azzurra.

In passato Mazzarri è stato uno dei protagonisti di un Napoli forte, oggi però è evidente come non possa essere lui il salvatore della patria. Tant’è che De Laurentiis aveva chiamato Antonio Conte prima di optare per il ritorno del trainer toscano, ma l’ex Juventus non intende subentrare a stagione in corso. Piuttosto preferisce rimanere in attesa per qualche altro mese.

Ad ogni modo, la dirigenza si guarda attorno alla ricerca di un valido rimpiazzo di Mazzarri, poiché il livornese è destinato ad abbandonare la nave già al termine di questa annata sportiva. In giro per l’Europa non mancano profili decisamente intriganti, che potrebbero rivelarsi un ottimo investimento sia per il presente che in ottica futura.

Il Napoli e il dopo Mazzarri: si pensa anche a Michel per la panchina

Fatta eccezione per la pista Conte, De Laurentiis preferirebbe puntare su un allenatore giovane, ricco di idee, poco costoso e in grado di valorizzare i talenti a disposizione. A questo proposito, nella lista dei desideri del direttore sportivo Mauro Meluso sarebbe presente pure a Miguel Angel Sanchez Munoz, conosciuto più semplicemente come Michel.

Trattasi del tecnico rivelazione del Girona, che sta facendo grandi cose nella Liga spagnola. Michel potrebbe riuscire a realizzare un trionfo quasi senza precedenti, di conseguenza inevitabilmente De Laurentiis ne è rimasto impressionato. Ma ovviamente il suo approdo in quel di Castel Volturno è tutt’altro che scontato.

Molto dipenderà da come gli spagnoli concluderanno la stagione e dalle offerte che il tecnico classe ’75 riceverà. Altra pista da monitorare è quella che porta al nome di Francesco Farioli, il quale sta guidando alla grande il Nizza in Francia. Il tempo, come sempre, emetterà i suoi verdetti.