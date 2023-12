Napoli, chi parte a gennaio: via tutti

In casa Napoli, dopo la cessione di Elmas al Lipsia, bisogna registrare altre cessioni nell’imminente sessione invernale di calciomercato

Grazie alle vittorie casalinghe contro Braga e Cagliari, il Napoli sembrava che avesse messo dietro alle spalle il momento buio, ma le sconfitte rimediate in Coppa Italia contro il Frosinone e Roma hanno fatto ripiombare l’ambiente azzurro nel buio più profondo.

Lo stesso Giovanni Di Lorenzo, esattamente ai microfoni ufficiali del ‘TG1’, non ha nascosto tutto il suo disappunto per questo momento così critico della squadra campione d’Italia in carica.

“Non ho dormito la notte dopo la gara contro il Frosinone. E’ stata la mia peggior partita da quando gioco a calcio, però bisogna guardare avanti. Il cambio d’allenatore dimostra che le cose non stanno andando bene, ma siamo a disposizione di Mazzarri. Barcellona? Faremo di tutto per passare il turno”.

Queste parole del capitano azzurro, di fatto, dimostrano il cattivo momento del Napoli. Di questo periodo così difficile ne è consapevole anche Aurelio De Laurentiis.

Il patron partenopeo ha in mente una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato di gennaio. Dopo la cessione di Eljif Elmas al Lipsia per circa 25 milioni di euro, infatti, nel team allenato da Walter Mazzarri ci saranno ulteriori cessioni.

Calciomercato Napoli, da Zanoli a Gaetano: chi vuole andare a giocare con più continuità

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il prossimo nome a lasciare il Napoli è quello del giovane Alessandro Zanoli. Il laterale, di fatto, è ormai ad un passo ad andare a giocare in prestito per il resto della stagione nel Genoa guidato da Alberto Gilardino.

Per la cessione a titolo temporaneo di Alessandro Zanoli al Genoa, di fatto, manca solo l’annuncio ufficiale, visto che le parti in questione hanno trovato già l’accordo. Tuttavia, prima di lasciar andar via l’ex Carpi, deve prendere un altro terzino destro che possa fare il vice di Giovanni Di Lorenzo. I profili in orbita azzurra sono sicuramente quelli di Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona.

Tuttavia, oltre a Zanoli, anche Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano vorrebbero andare via per giocare con più continuità in un’altra squadra. Il primo è seguito sia dall’Empoli di Aurelio Andreazzoli che dal Frosinone. Sul centrocampista, invece, bisogna registrare l’interesse del Lecce e quello di un Frosinone di Eusebio di Francesco molto attivo.