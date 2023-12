Napoli, colpo da 30 milioni: arriva dall’Ucraina, soffiato alla Juve

Mercato Napoli, arriva il colpo a sorpresa per Walter Mazzarri per la sessione di gennaio ormai alle porte. I tifosi possono esultare, dal momento che si tratta di un profilo di alto livello che da tempo è nel mirino anche della Juventus. Si tratta di un calciatore che sarebbe a dir poco utile alla causa dei partenopei.

Come è noto, il Napoli ha bisogno di una sterzata importante. La situazione, infatti, con l’arrivo di Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia, non è migliorata. Anzi. La squadra sembra essere sprofondata sempre più giù, lì dove non si immaginava nessuno potesse arrivare dopo quanto fatto nella passata stagione. Adesso, però, i partenopei sanno che in sede di mercato hanno una ghiotta occasione di rialzare la testa e di trovare soluzioni nuove e nuovi impulsi. L’ultimo nome è uno di quelli che può davvero incendiare il Maradona. L’affare è da 30 milioni di euro e sa tanto di beffa per la Juventus, che da tempo si muoveva sulle sue tracce.

Mercato Napoli, colpo da 30 milioni di euro

Gli azzurri hanno bisogno di innesti tanto in difesa quanto in mezzo al campo, dal momento che la retroguardia non dà solidità ed il centrocampo pecca in dinamismo. In tal senso, però, arrivano notizie a dir poco importanti.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, gli azzurri si sono fiondati con decisione su Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Il giocatore ha una valutazione di 30 milioni di euro e piace anche alla Juventus, ma questo non spaventa il club di Aurelio De Laurentiis. L’interesse è concreto e non a caso sono già stati avviati anche i contatti con il suo entourage.

Il Napoli su Sudakov: beffa per la Juventus?

Sudakov rappresenta forse uno dei centrocampisti di maggior interesse sulla scena internazionale allo stato attuale delle cose. Attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, è un classe 2002 che unisce una grande fisicità a dinamismo e tanta qualità. Non a caso, nonostante la giovane età, è già un perno della Nazionale ucraina. Il Napoli, rispetto alla Juventus, ha una maggiore liquidità a disposizione ed ha già fatto partire i contatti con l’entourage. I bianconeri, infatti, non possono soddisfare la richiesta di 30 milioni che fanno gli ucraini.