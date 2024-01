Pagano la clausola: Osimhen va a vincere la Champions

Il recente rinnovo di Victor Osimhen non blocca un top club pronto a offrire una maxi cifra per strapparlo al Napoli

Osimhen resta uno dei calciatori più seguiti al mondo, con il suo prolungamento contrattuale che assolutamente non vieta alle big europee di sognare il colpo. Un top club si sta avvicinando sempre più al clamoroso trasferimento.

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più cercati sul calciomercato, con il 2024 che potrebbe essere davvero l’anno della svolta. Cioè dell’addio al Napoli.

Il recente rinnovo contrattuale fino a giugno 2026 non blocca l’interesse dei grandi club, il nigeriano rimane un osservato speciale.

La sua partenza per la Coppa d’Africa è un motivo di interesse in più, le prestazioni del centravanti della Nigeria saranno seguite con particolare attenzione proprio in ottica mercato.

L’ex capocannoniere della Serie A ha una clausola fissata intorno ai 120-130 milioni di euro, una cifra non impossibile che potrebbe essere versata da un club che ha l’obiettivo di vincere la Champions League nel prossimo futuro.

Osimeh dice addio al Napoli, dove giocherà

Il centravanti ha dimostrato tutto il suo valore nella passata stagione e ora è pronto per una nuova sfida sportiva. Un club è in netta ascesa, l’Arsenal.

Osimhen è diventato uno degli obiettivi principali di Mikel Arteta, come riporta Fichajes.net. Nello specifico uno dei quattro bomber monitorati dai Gunners, ma quello con forse le maggiori chance di portarlo in Premier League nel prossimo calciomercato estivo.

L’Arsenal intanto offrirebbe al Napoli la cifra stabilita dalla clausola per stare sul sicuro, aumentando lo stipendio del calciatore che col prolungamento è passato a 10 milioni di euro.

L’Arsenal potrebbe chiudere a 15 milioni annui ,facendo anche uno sforzo non indifferente nel suo monte ingaggi.

Osimhen sarebbe l’uomo giusto per vincere la Premier League e trovare anche la definitiva maturità in campo europeo. L’Arsenal manca da troppo tempo al vertice internazionale, ecco che l’acquisto del nigeriano sarebbe il colpo top per l’estate del 2024: il trasferimento alzerebbe senza dubbio le ambizioni degli inglesi su tutti i fronti.

Il Napoli incasserebbe la cifra desiderata da tempo e reinvestirebbe il tutto sul mercato estivo. Il sostituto di Osimhen potrebbe arrivare dalla Serie A, il riferimento è a Zirkzee dal Bologna ma è seguito anche un altro nigeriano in grande spolvero come Boniface, punta del Bayer Leverkusen su cui c’è anche la Juventus dell’ex Giuntoli. Staremo a vedere.