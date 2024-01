Il Napoli lo vende a Simeone: affare da 20 milioni

Il Napoli potrebbe vendere un titolarissimo in Liga, e in particolare potrebbe sbarcare alla corte di Diego Simeone. L’affare si chiude per soli 20 milioni di euro

La stagione del Napoli è fatta di tanti alti e bassi, ma quest’anno purtroppo per i tifosi partenopei sono stati in maggioranza i momenti bui ad avere la meglio. Proprio per questa ragione, i campani hanno visto abbassarsi drasticamente il rendimento di molti protagonisti nell’anno dello scudetto.

Basti pensare a Victor Osimhen, che tra infortuni e la Coppa d’Africa che ormai è alle porte, non sta offrendo le stesse medie realizzative dello scorso anno – in cui si è imposto come uno dei bomber più forti in circolazione. E soprattutto a Khvicha Kvaratskhelia, ora molto più prevedibile e meno letale sulla fascia sinistra rispetto a quanto non fosse solo pochi mesi fa. Il discorso può essere allargato praticamente a tutti i titolarissimi che l’anno scorso si sono presi un pezzo di storia e poi sono rimasti alla corte di Garcia prima e Mazzarri poi.

Allo stesso tempo, non si può dire diversamente di Amir Rrahmani, centrale che è stato punto di riferimento assoluto per Luciano Spalletti e che quest’anno pare molto meno sicuro nel cuore della difesa. Il percorso dell’ex centrale del Verona al Napoli potrebbe finire presto, visto che sono pronte a risuonare le sirene estere.

Il Napoli può sacrificare Rrahmani: addio da 20 milioni

La valutazione del classe 1994 è un po’ scesa proprio negli ultimi mesi. Probabilmente la scorsa estate ci sarebbero stati club disposti a spendere per lui anche 30 milioni di euro, ma oggi è difficile pensare che i partenopei possano incassare più di 20 milioni dal suo addio.

A queste cifre, potrebbe aumentare sensibilmente il pressing dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, che tra qualche mese potrebbe cercare di rinnovare il parco difensori e puntare proprio sull’ex Verona. L’argentino, infatti, apprezza le sue qualità e potrebbe presto enfatizzarle con il suo stile di gioco. Ricordiamo, però, che Rrahmani ha un contratto fino a giugno 2027, con opzione anche per un anno aggiuntivo, ma potrebbe non essere un ostacolo per la buona conclusione dell’affare con la società spagnola.

Certo, bisognerà capire come il Napoli cercherà di rinnovare il parco difensori e già ora avrebbe bisogno di inserire un nuovo interprete per concludere al meglio la stagione – e non è ancora tutto da buttare.