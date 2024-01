Napoli ko: se ne va al Bayern

Un serio obiettivo del Napoli sul calciomercato potrebbe proseguire a breve la propria carriera al Bayern Monaco: ecco cosa sta succedendo

Aurelio De Laurentiis ha promesso più di un intervento in questa sessione del calciomercato di gennaio. Il rendimento negativo del Napoli impone dei cambiamenti, perciò il patron romano s’impegnerà al massimo per regalare a mister Walter Mazzarri nuovi rinforzi di spessore che permettano di alzare l’asticella e recuperare il terreno perso in campionato.

In particolare, dopo essersi assicurati le prestazioni di Mazzocchi dalla Salernitana (in più è molto vicina la fumata bianca per l’affare Samardzic con l’Udinese), gli azzurri continuano a riflettere su come potenziare il pacchetto dei centrali difensivi.

Si tratta di una necessità non da poco per la truppa partenopea, poiché durante l’ultima estate il gigante Kim non è stato rimpiazzato a dovere. Natan ha dimostrato di non essere all’altezza almeno per adesso, di conseguenza servirebbe l’acquisto di un’altra pedina da aggiungere alla retroguardia.

In tal senso, sulla lista del direttore sportivo Mauro Meluso sono presenti diversi nomi, ma in nessun caso è una passeggiata arrivare a dama. Come riferito dal noto quotidiano ‘Tuttosport’, rimangono vive un paio di candidature abbastanza allettanti. Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad Eric Dier del Tottenham e Trevoh Chalobah del Chelsea.

Non è la prima volta che questi due calciatori vengono accostati ad una big di Serie A. Al Napoli piacciono entrambi, però De Laurentiis li prenderebbe soltanto in prestito. Sembra comunque che l’atleta inglese sia destinato a trasferirsi presto al Bayern Monaco targato Thomas Tuchel.

Calciomercato, il Bayern complica i piani del Napoli: De Laurentiis spinge per Dragusin

Le parti in causa avrebbero raggiunto un accordo, tant’è che gli ‘Spurs’ non hanno convocato Dier per la sfida di FA Cup contro il Burnley. E non è tutto: secondo l’insider turco Ekrem Konur, i tedeschi avrebbero anche avviato una trattativa col Chelsea per Chalobah, altro profilo che stuzzica la fantasia della compagine bavarese.

Insomma, abbiamo a che fare con due strade in salita. Ragion per cui il club partenopeo nelle ultime ore sta spingendo per provare a superare la concorrenza del Tottenham nella corsa a Dragusin. L’ex Juventus è cresciuto parecchio sotto la guida di Alberto Gilardino al Genoa.

Il Napoli, dal canto suo lo prenderebbe volentieri inserendo nell’operazione il prestito di Zanoli insieme al cartellino di Ostigard, più un conguaglio di 20 milioni di euro. Ma il ‘Grifone’ vorrebbe il giovane esterno classe 2000 a titolo definitivo, altrimenti il colpo potrebbe saltare. Si attendono novità importanti a stretto giro di posta, staremo a vedere.