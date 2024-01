La stella deve operarsi: stagione già finita

Nelle ultime ore una notizia ha scosso tutti i tifosi: la stella della squadra ha subito un brutto infortunio che lo costringerà a rimanere fuori per il resto della stagione

La clamorosa notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità da parte dei protagonisti: a seguito del brutto infortunio, la stella del team sarà costretta all’operazione chirurgica che chiude anzitempo la sua stagione.

Non c’è pace per uno dei volti più noti della lega che nelle ultime ore ha ufficializzato la sua assenza per il resto della stagione. L’infortunio è più grave del previsto e per limitare i danni il giocatore dovrà andare sotto i ferri.

Pessima notizia, dunque, per i tifosi e per la sua squadra che dal suo rientro in campo era riuscita a cambiare passo con la speranza di addrizzare una stagione partita in maniera molto negativa.

La notizia ha fatto il giro del mondo e ha colpito, non solo i tifosi del team, ma tutti gli appassionati di pallacanestro. L’NBA perde fino a fine stagione uno dei suoi protagonisti indiscussi e tra le stelle della propria franchigia.

Si tratta di Ja Morant, Point Guard dei Memphis Grizzlies che chiude molto prima del previsto la sua stagione a causa di un bruttissimo infortunio alla spalla.

Infortunio grave: Morant out per tutta la stagione

Morant, eletto Rookie of The Year, miglior esordiente dell’anno 2020, è l’uomo copertina della franchigia del Tennessee. Il classe ’99 era appena rientrato in campo con i suoi Grizzlies dopo aver scontato la squalifica di 25 gare per aver mostrato pubblicamente un video che lo ritraeva con in mano un’arma da fuoco.

Senza Morant l’inizio di regular season per i Grizzlies è stato pressoché disastroso con 8 vittorie e 20 sconfitte. Al suo rientro il cestista della Carolina del Sud era riuscito a trascinare i propri compagni fuori dal periodo nero, con Memphis che ha fatto registrare un record di 6 vittorie e 3 sconfitte sorretta dai 25.1 punti, 8.1 assist e 5.6 rimbalzi di media messi a referto dal suo numero 12.

Nelle ultime ore, però, è arrivata la doccia gelida per i sostenitori dei Grizzlies. Il play classe ’99 ha subito un infortunio alla spalla nel corso di una seduta d’allenamento. Quella che poteva sembrare una sublussazione, però, si è rivelata più grave del previsto. Morant ha, infatti, subito una lacerazione del labbro glenoideo superiore che necessita di intervento chirurgico.