Giulia De Lellis da sogno: bikini focoso nella natura

Giulia De Lellis è tornata a colpire sui social, l’influencer si mostra in costume e infiamma tutti gli italiani già nei primi giorni del 2024

Giulia De Lellis vuole tornare a dominare la scena, è stata tra le prime a sfruttare il web e sta tornando con una grande carica all’assalto della concorrenza.

Il pubblico italiano ha sempre un punto di riferimento importante sui social, Giulia De Lellis è una star che fa discutere in ogni suo scatto.

L’influencer sa come colpire il pubblico e cerca nuova visibilità, i suoi 5,3 milioni di followers sono una base più che sufficiente per farla restare in alto.

Il suo obiettivo è riuscito, la De Lellis è virale con le ultime foto che fanno discutere. È un modello di riferimento per il pubblico femminile, ma soprattutto infiamma quello maschile con foto in costume che lasciano senza fiato.

De Lellis in costume, spettacolo garantito

La De Lellis ha realizzato qualche scatto un po’ fuori stagione per presentare con grande anticipo una linea di bikini. Una carrellata di foto già destinata a far discutere, il primo impatto sui social è stato devastante: la De Lellis è sexy in rosso, il costume lascia intravedere molto per la gioia dei fan.

La De Lellis è quasi in topless nella sua vacanza in Messico, il pubblico è rimasto così stupito da questi scatti che colpiscono e fanno decisamente discutere. La linea mostrata resta sempre quella di una ragazza particolarmente attenta, non c’è un filo di grasso in lei da mostrare nella spiaggia di Tulum.

Qualche perplessità è comunque arrivata dal pubblico in rosa, le fan si sono un po’ divise sulla scelta del costume. Per molte era fin troppo aperto sulla zona decolleté, per altre ancora forse di una taglia addirittura più piccola rispetto alla sua in modo da metterne ancora più in risalto la sua fisicità.

Il pubblico maschile, invece, non ha avuto discussioni e, anzi, è rimasto compatto nel lodare la sua bellezza. La De Lellis è seguita da anni con grande attenzione, si mostra sempre al top sul web e per molti il rimpianto è di non poterla vedere con maggior frequenza in tv.

La sua partecipazione, qualche anno fa, al Grande Fratello Vip fu seguita in modo molto attento, un’altra chance televisiva per il 2024 potrebbe essere un’occasione giusta per stupire nuovamente gli italiani.