Giuntoli questa volta esagera: Napoli disintegrato

Sarebbe pronto ad uno scippo clamoroso, Cristiano Giuntoli, con tutta l’intenzione di portare alla Juve un capitale fondamentale degli azzurri.

Cristiano Giuntoli starebbe lavorando un piano la cui realizzazione metterebbe in guai seri il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. L’alto dirigente passato proprio dal Napoli alla Juventus nel corso della scorsa estate è finito sulla lista nera di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente non si è mai accorto che Giuntoli è sempre stato “un fiero tifoso juventino grazie a mio padre”, parole proferite proprio dall’ex direttore sportivo azzurro alla conferenza stampa di presentazione una volta accasatosi in bianconero.

Ora ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ svela di avere carpito alcune informazioni che riguardano quello che sarebbe un proposito che proprio Giuntoli avrebbe intenzione di tradurre in realtà. A tutto danno del Napoli, perché la cosa andrebbe a riguardare un fattore molto delicato.

Il giornalista Valter De Maggio, che di Radio Kiss Kiss Napoli è anche il direttore, ne è convinto e ha utilizzato dei toni alquanto allarmati rivolgendosi direttamente alla SSC Napoli.

Per De Maggio la Juventus starebbe lavorando in maniera attiva, su impulso proprio di Giuntoli, per fare si che possa passare in bianconero in blocco l’intero staff medico del Napoli. L’equipe sanitaria ufficiale degli azzurri è presieduta attualmente dal dottor Raffaele Canonico.

Giuntoli pronto ad affossare il Napoli

Quest’ultimo sarebbe l’obiettivo della Juve, assieme ai suoi più stretti collaboratori ed ai fisioterapisti. Il Napoli non sta vivendo più i bellissimi tempi della prima gestione Mazzarri, quando capitava di assistere al massimo ad un paio di infortuni muscolari nel giro di una intera stagione.

Ora gli infortuni con i quali dovere fare i conti sono diversi, ma si tratta in prevalenza di eventi traumatici. Mathias Livera si è fatto male al ginocchio a fine novembre, Natan è incorso in una lussazione alla spalla e Lobotka ha accusati una infrazione alle costole prima di Natale, già smaltita.

Gli incidenti muscolari sono ridotti ai minimi termini, segno che il dottor Canonico sa lavorare bene. Lui è responsabile dello staff medico del Napoli dal 2019 anche se è entrato in società molti anni prima con altre competenze mediche.

Il dottor Canonico è nato nel 1976 e si è laureato in Medicina e Chirurgia nel luglio del 2000 con lode all’Università di Napoli, poi dal 2003 svolge anche il ruolo di docente ed è esperto di diversi ambiti in medicina e salute.

È nelle specifico medico chirurgo, fisiatra, specialista in Medicina dello sport, dottore di ricerca in scienze farmacologiche e fisiopatologia respiratoria ed offre consulenza con altri atleti professionisti di sport individuali oltre che di squadra.

Inoltre il dottor Canonico è presente nei più importanti congressi sia in Italia che all’estero ed è anche docente e direttore scientifico della SIFA.