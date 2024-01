Osimhen, blitz in Africa per portarlo via dal Napoli

L’attaccante del Napoli, impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale, è stato avvicinato da una leggenda del calcio africano

Spesso forieri di guai fisici che poi hanno comportato dolorosi stop da scontare in campionato e in Champions League, i viaggi di Victor Osimhen con la sua nazionale riservano spesso brutte sorprese tanto al club azzurro quanto ai tifosi partenopei.



La sola partecipazione del formidabile nigeriano alla Coppa d’Africa, la competizione per nazioni in corso di svolgimento in Costa d’Avorio, ha comunque privato i Campioni d’Italia del loro bomber principe in una delle fasi più delicate della stagione.

Per ora i compagni di squadra del capocannoniere della scorsa Serie A si sono comportati benissimo. Superando a pieni voti l’esame Fiorentina, sconfitta 3-0 nella semifinale valida per la Supercoppa italiana. Certo è però che, in una stagione che nessuno avrebbe immaginato così tormentata e così deludente dal punto di vista dei risultati, l’assenza dell’attaccante è una tegola mica da ridere per Walter Mazzarri.

A complicare le cose poi, ci si è messa ora una fastidiosa voce di mercato. Un’indiscrezione proveniente dal tabloid inglese Daily Mail che metterebbe a rischio lo stesso ritorno a Napoli del fuoriclasse nigeriano alla fine della kermesse continentale.

Osimhen, il Chelsea sguinzaglia la leggenda per lo ‘scippo’ al Napoli

Non è un mistero che, oltre ai ricchissimi club della Saudi Pro League, ci siano anche almeno due big della Premier disposte a tutto pur di avere tra le proprie fila il centravanti africano. Nella scorsa sessione estiva di scambi il patron De Laurentiis ha già dovuto respingere diversi attacchi milionari. Dichiarando che il bomber sarebbe stato incedibile anche a fronte di una richiesta di 110 milioni di euro.

Il recente rinnovo del bomber fino al 2026 poi, sembrava aver in qualche modo, almeno per il momento, chiuso la questione su un possibile addio del calciatore al club campano. Qualcuno non aveva però fatto i conti col carisma e il peso che ha, in ogni giocatore delle generazioni successive alla sua, un certo Didier Drogba.

La leggenda del Chelsea nonché simbolo del calcio africano nel mondo è stato visto impegnato in un fitto colloquio col centravanti nigeriano. Tutto sarebbe avvenuto prima del vittorioso match delle Super Aquile contro i padroni di casa ivoriani. Che proprio davanti a Drogba hanno perso la loro gara d’esordio nella Coppa di casa.

Osimhen ha ‘graziato’ l’ex campione non andando a segno nel match contro i suoi connazionali, ma la notizia rilevante – e questo è stato sottolineato dal tabloid britannico – è che Drogba non avrebbe parlato col nigeriano per caso.

L’ex Chelsea sarebbe stato in missione proprio per conto del club londinese per tentare di convincere Osimhen a trasferirsi a Londra. Da subito. Un blitz telecomandato a distanza, insomma. Che potrebbe portare ad una notizia, per il Napoli, ben peggiore della temporanea assenza dai campi italiani della sua stella.

