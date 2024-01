Ribaltone Napoli, salta la cessione: se ne sono accorti tardi

Ribaltone in casa Napoli, salta l’accordo con in club: costretti a cambiare strategia

Il Napoli pensa alla finale di Supercoppa contro l’Inter che potrebbe regalargli la soddisfazione di vincere un trofeo. A Walter Mazzarri non resta altro che dare il massimo, magari proponendo di nuovo la difesa a tre che ha dimostrato di funzionare durante la semifinale vinta 3 a 0 contro la Fiorentina.

In queste ore si parla tuttavia non solo di moduli e tattiche varie, ma anche di calciomercato in entrata, visto che i partenopei sono tra le squadre italiane maggiormente attive. Sono arrivati presso il centro sportivo dell’Al Shabab, sede del ritiro degli azzurri a Riyad, i nuovi acquisti Cyril Ngonge e Hamad Traorè. Due profili interessanti e che già conoscono molto bene il nostro campionato, potrebbero inoltre esordire proprio contro i nerazzurri se Mazzarri lo riterrà opportuno.

Intanto, un altro profilo di cui si parla tantissimo, il serbo Matija Popovic, ha svolto le visite mediche presso Villa Stuart, ma non ha ancora firmato il suo contratto con gli azzurri. Ecco il motivo.

Napoli, Popovic non va al Frosinone: spunta ipotesi Monza

Sembrava tutto fatto, ma i tifosi del Napoli dovranno aspettare ancora qualche ora affinché il classe 2006 di ruolo attaccante firmi il suo contratto che lo legherà al club azzurro nei prossimi anni. Un motivo perlopiù burocratico ha ritardato quella che sembrava essere una firma imminente.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il ragazzo non ha firmato ancora a causa di un errore del Frosinone, club con cui gli azzurri avevano trovato un accordo per farlo giocare in prestito per sei mesi. Invece la società ciociara ha comunicato, in evidente ritardo, che non ha uno slot extracomunitario disponibile. Dunque Popovic non può andare a far parte della rosa di Di Francesco.

Dove andrà a giocare il giovanissimo centravanti serbo? Si sta facendo largo l’ipotesi Monza, con Raffaele Palladino che tra l’altro ha chiesto alla società brianzola un nuovo interprete offensivo per la sua squadra. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in tal senso.

Popovic, attaccante neo 18enne a un passo dal Napoli, era seguito anche da altri top club europei, come ad esempio Milan e Bayern Monaco. Nelle ultime settimane i partenopei hanno messo la freccia mettendo quindi di conseguenza le loro mani su un possibile futuro crack.