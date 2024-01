Sono totalmente folli: contratto da 400 milioni

Una proposta choc per un grande big del calcio mondiale fa decisamente discutere, c’è un contratto che può abbattere ogni record

Una mega proposta da ben 400 milioni di euro è in ballo per uno dei top player del calcio mondiale. Una mossa davvero pazzesca che fa discutere i tifosi di tutto il mondo sulle cifre del calcio che ormai non trovano più un freno.

Il tempo di fare i contratti al risparmio è finito ormai da un pezzo, ci sono squadre pronte a svenarsi per avere i grandi campioni. Il calcio saudita ha dimostrato come si possa andare a cifre stratosferiche senza nessun freno, un top player – anche per questo – potrebbe ricevere un contratto da favola.

Un big del calcio mondiale avrebbe delle garanzie importanti, il contratto da ben 400 milioni di euro sarebbe la dimostrazione della sua totale imprescindibilità nella squadra. Una mossa che ora metterà l’attaccante davanti a una grande responsabilità, rifiutare questo fiume di denaro in arrivo non sarà così semplice.

Il francese Kylian Mbappe sta ricevendo una grandissima proposta, difficilmente ce ne sarà un’altra migliore. L’attaccante è uno dei top player mondiale, l’aumento di stipendio è comunque davvero clamoroso. Il Psg offre 400 milioni a Mbappe, il rinnovo si giocherà su cifre mai viste sinora anche per una proprietà ricca come quella dei transalpini.

Offerta super, Mbappe dovrà decidere cosa fare

I qatarioti fanno sul serio e non si arrendono, Mbappè non può andare via a costo zero – secondo i tifosi – con un’offerta di tale portata. Il Psg offrirà 100 milioni di euro annui per un contratto quadriennale, la somma totale è davvero da far perdere la testa.

Mbappe ha avuto sempre un grande potere all’interno del Psg, ha spesso dati suggerimenti di mercato e sta decidendo forse con fin troppa calma il futuro. Ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno e tanti top club che seguono con attenzione ogni sua mossa.

In Europa ci sono due squadre che monitorano ogni passo. L’interesse del Real Madrid è storico, il club spagnolo non si è mai spinto davanti a queste cifre, ben sapendo come potrebbe prendere il cartellino a giugno a costo zero. Una opzione che sta avanzando è quella del Liverpool, Jurgen Klopp sogna un attaccante del genere per aprire un nuovo ciclo.

La pista araba, comunque, non è da escludere anche se a 24 anni Mbappe mette come priorità una big del calcio europeo. Il rilancio del Psg non può esser sottovalutato così facilmente, l’attaccante dovrà prendere a breve una decisione definitiva.